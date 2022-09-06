  • USD: 18,20 - 18,24
  • EURO: 18,12 - 18,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile plakasız motosikletin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Ekleme: 6.09.2022 - 16:56 Güncelleme: 6.09.2022 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 7 yaralı
Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Çelikhan yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe yönüne giden H.A. yönetimindeki 06 MBG 74 plakalı hafif ticari araç ile İ.D.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araç içindeki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 7 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 7 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek-Türkiye İş Forumu'nda konuşuyor...
Biden yönetimi çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım planının detaylarını açıkladı!
HDP, CHP ve İYİ Parti kavgasından 'özerklik talebi' çıkardı!
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Uzman öğretmen eğitimleri 9 Eylül'e kadar uzatıldı!
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti!
Arap Birliği toplantısında gerginlik! Libya dışişleri bakanı başkan seçilince Mısırlı bakan toplantıyı terk etti!
Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor...
Ruslara AB vizesi almak zorlaşıyor! Daha yüksek ücret ve sıkı kurallar geliyor!
CHP'li Belediye Başkanı resmi araçla kaza yaptı: Kanında 3.72 promil alkol çıktı
Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te konuşuyor
HDP'li Hüda Kaya, Meral Akşener'in partisiyle ilgili sözlerini eleştirdi
Kadir Şeker davasında yine yeni yeniden! Yargıtay'a gönderildi
Sözcü’nün haberi asılsız çıktı!
Çankaya Belediyesi'nde bankamatik memuru olarak çalışan Tezcan Karakuş Candan devlet memurluğundan ihraç ediliyor
Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı!
İtalyan basını Türkiye ve Selçuk Bayraktar’a methiyeler dizdi: SİHA ihracatında lider
Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı! Bölgede yaralılar var
İSPARK'tan skandal 'etkinlik' tarifesi! Konser ve maç günleri otoparklar 2-3 katı fiyat talep ediyor
Bakan Bilgin'den EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi
Okullarda maske takılacak mı? Bakan Koca açıkladı
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılara üzücü haber!

WhatsApp'dan iPhone kullanıcılara üzücü haber!

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme!

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme!

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

İnstagram'a tarihi ceza!

İnstagram'a tarihi ceza!

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'