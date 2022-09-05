Terör örgütü PKK'nın kirli planı engellendi: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!

Son dakika haberi: PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde büyük bir darbe daha vurulduğu bildirildi.

Son dakika haberi... Diyarbakir Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgüt mensupları yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı.4 TERÖRİST YAKALANDIŞüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Şahısların ifade işlemlerin devam ettiği vurgulandı.