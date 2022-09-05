Okul öncesi ve birinci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle bu yıl okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için uygulanmak üzere yeni bir rehberlik çalışması ve uyum eğitimleri programı hazırladı.Bu program kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıflara başlayacak öğrenciler bu sabah itibarıyla ders başı yaptı.Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulanan programa dair illere gönderdiği yazıya göre, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf okula uyum çalışmalarında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verilecek.Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.Eğitimin ikinci gününde veliler çocuklarıyla birlikte okula giderek okulun tüm iç ve dış mekanlarını birlikte gezecek.Program 9 Eylül'de sona erecek.2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ise 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.