  • USD: 18,21 - 18,24
  • EURO: 18,05 - 18,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri'nden Pakistan'a yardım genelgesi

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan’a başlatılan insani yardım kampanyası için valiliklere genelge gönderildi.

Ekleme: 5.09.2022 - 11:48 Güncelleme: 5.09.2022 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
İçişleri'nden Pakistan'a yardım genelgesi
Sel dolayısıyla binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, ülkenin nerdeyse 2/3 sularla kaplandığı, 1.1 milyon evin hasar gödüğü, 800 bine yakın hayvanın telef olduğu Pakistan'a Türkiye'nin insani yardımları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hava köprüsü kurulan bölgeye, ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, hijyen ve bebek malzemesinden oluşan yardım gönderiliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve STK temsilcilerinin bölgeye yaptığı ziyaret sonrası tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda insani yardımlar hızlandı.

AFAD koordinasyonunda başlatılan insani yardım kampanya için 81 Valiliğine de genelge gönderildi. Genelge kapsamında valiliklerden gelen ayni yardımlar, AFAD il müdürlüklerince koordine edilerek selden etkilenen bölgelere gönderilecek.
Yunan medyası Macron'un arkasına sığındı!
Rus petrol şirketi yöneticilerinin şüpheli ölümü
İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu
Fondaş medyanın yerli ve milli hazımsızlığı: Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve TOGG hedefte
Kuzey Irak'ta helikopter kazası: 1 şehit
CHP'li Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Demirel'in heykelini dikti
Millet İttifakı'ndaki HDP kavgasında son dakika: CHP'ye bir tepki de CHP'li Tanju Özcan'dan
Sırrı Süreyya Önder'den CHP'ye cesur olun ayarı
İtalya'da işletme, yüksek elektrik faturası nedeniyle mum yaktı
Hakan Taşıyan: Sanatçı işini yapsın
Almanya'da doğalgaz zamları protesto edildi
Bakan Nebati: Önümüzdeki aylarda enflasyon daha da hız kesecek
HDP'li Semra Güzel'den FETÖ taktiği: PKK'nın gaybubet evinde saklandı!
Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı korkuttu: NATO'ya şikayete gidecekler
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çıkışı: Hazırım
Yunanistan'ın Lavrion Kampı terör örgütü PKK'nın yuvası oldu! Görüntüler ortaya çıktı
Beşiktaşlı futbolcu tekmelendi, CHP sporda şiddete arka çıktı! Ankara'daki rezil görüntülere skandal destek...
Mehmet Ali Erbil'den den linç çetesine tokat gibi cevap: 'Eskiden 8 saatte gittiğim İzmir şimdi 3.5 saat!'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 2023 yılında adayımız belli kararımız nettir
Can Ataklı: 30 Ağustos Kur'an ile kutlanamaz
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak

İSKİ açıkladı! İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi

İSKİ açıkladı! İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi

Londra’nın yeni sahibi Hintler: Gayrimenkul sahipliğinde İngilizleri geçtiler

Londra’nın yeni sahibi Hintler: Gayrimenkul sahipliğinde İngilizleri geçtiler

Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış

Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış

Bu balıkların gizemi çözülemiyor: Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar

Bu balıkların gizemi çözülemiyor: Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!