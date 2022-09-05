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Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı korkuttu: NATO'ya şikayete gidecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ey Yunan, İzmir’i unutma” sözleri, Yunanistan’da tehdit olarak algılandı. Yunan tarafı, Türkiye’yi Batılı müttefiklere şikâyet etmeye hazırlanıyor.

Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı korkuttu: NATO'ya şikayete gidecekler
Ekleme: 5.09.2022 - 10:43 Güncelleme: 5.09.2022 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı korkuttu: NATO'ya şikayete gidecekler
ABD ve NATO'nun şımarık çocuğu Yunanistan, bir süredir Türkiye hakkında özellikle uluslararası alanda kara propagandaya imza atıyor, Ege'de ise provokatif eylemler yapıyordu. Son olarak geçtiğimiz hafta Türk jetlerine Rusya'dan satın aldığı S-300'ler ile radar kilidi atmıştı. Bir NATO ülkesine yapılan bu düşmanca tavır gerginliğin iyice artmasına neden olmuştu.

'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'

Bunun üzerine önceki gün Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a ‘Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek uyarıda bulunmuştu. Erdoğan Yunanistan'a çok net mesajlar vererek şunları söyledi:

Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yankı bulurken Yunan basını ise Atina'nın NATO hamlesini manşetlerine taşıdı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, Türk İHA'larının Yunan ulusal hava sahasını ihlal edip 19 bin feet yükseklikte Kandelioussa adası üzerinde uçtuğu iddia edildi.

Kathimerini gazetesi “Erdoğan: Yunanistan'a direkt tehditler” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da yaptığı açıklamalara geniş yer verdi. Ta Nea gazetesinde ise Erdoğan'ın “İzmir'i unutmayın” sözü başlığa taşınırken, Erdoğan'ın, Yunan halkına kaba bir şekilde hitap ettiğini savundu. To Vima gazetesi de “Yunanlar, İzmir'i unutmayın-Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz” başlığını kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Erdoğan'ın Ege adalarıyla ilgili açıklamasının ardından, bu söylemleri NATO'ya şikâyet edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı son birkaç gündür yapılan provokatif açıklamaların içeriği hakkında derhâl bilgilendirerek, bu tehlikeli dönemde ittifakın birliğini kimin baltaladığını açıkça ortaya koyacağız.

İHLALLER GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu sürekli yükseltmeye çalışan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz etti. Yunanistan geçen sene askerî deniz ve hava araçları ile Türk hava sahası ve denizde toplam 1.616 ihlal, taciz gerçekleştirdi. Bu rakam 2022'nin 8 ayı içinde geçen yılın aynı dönemine oranla artarak 1.123 oldu. Özellikle son aylarda artan ihlal ve tacizleri kapsamında Yunanistan, 15 Ağustos'ta Rodos güneyi, Midilli adası batısı, Ahikerya adası batısı ve güneyi ile Sakız adası güneyinde görev uçuşundaki F-16'ları toplam 1.330 saniye boyunca radar kilidi atarak taciz etti. Yunanistan, 18 Ağustos'ta da Sakız adası güneybatısında iki F-16 uçağına 180 saniye radar kilidi uyguladı. 23 Ağustos'ta görev uçuşundaki Türk jetlerini dört farklı olayda toplam 1.020 saniye radar kilidi uygulayarak taciz eden Yunanistan, 24 Ağustos'ta Midilli adası güneybatısında 303 saniye, 29 Ağustos'ta ise Gökçeada güneybatısında bir F-16 uçağına 350 saniye süreyle radar kilidi attı. Yunanistan son olarak 1 Eylül'de görev uçuşundaki Türk uçaklarına yönelik tacizde bulundu. Rodos güneyindeki silahsız deniz karakol uçağına 136 saniye radar kilidi uygulayan Yunanistan, aynı uçağı İstanköy adası güneybatısında da 53 saniye süre ile radar kilidine maruz bıraktı.Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı korkuttu: NATO'ya şikayete gidecekler
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