Mahir Ünal'dan Beyaz TV canlı yayınında önemli açıklamalar!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Beyaz TV ekranlarına konuk oldu.Mahir Ünal, Melissa Bağcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayında birçok konuya değinerek önemli açıklamalarda bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik sözlerini değerlendiren Ünal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek; şu açıklamalarda bulundu;'Savcı harekete geçtiğinde Kemal Kılıçdaroğlu 'sarayın savcısı' diyor. Yani devletin Cumhurbaşkanı'nı korumak için TCK 299'da bir düzenleme yapılmış. Bu konuda Savcı harekete geçtiğinde Kılıçdaroğlu 'diktatör' diye bağırmaya başlıyor. Eğer karar kendi lehlerine değilse; bu defa bir propogandaya başlıyorlar ve verilen kararla ilgili hem yargı sistemini ağır bir baskı altına alıyorlar hem de çok kara bir propoganda yapıyorlar. Dava kendi lehine sonuçlandığında ise son derece memnun.''TCK'yı tanımayan yasalarla kurulmuş Olağanüstü Hal İzleme Kurulu'nu tanımayan, işine gelmediği zaman TBMM'yi tanımayan, anayasayı ve devletin meşruiyetini tanımayanlar nasıl olacak da Dezenformasyonla İlgili Mücadele Kanunu çıktığında bu kanunu tanıyacak? Yani biz açık bir şekilde hukuk tanımamazlıkla karşı karşıyayız.'TİP vekili Ahmet Şık'ın 'AK Parti kapatılacak' tehdidinin ardından HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'tan da hükümete gözdağı gelmişti. TBMM Karma Komisyonunda yapılan dokunulmazlık görüşmeleri sırasında hükümeti açık açık tehdit eden Beştaş, 'Bizim yönetimde olduğumuz bir iktidarda yargılanacaksınız.' ifadesini kullanmıştı.Ünal, Şık ve Beştaş'ın tehditlere, “PYD, YPG, ile ilgili tek bir eleştiri yapsınlar bakalım. Bunların terörle, teröristle, fetöyle, Türkiye'ye düşman unsurlarla ilgili tek bir eleştirisini bulup önüme getiremezsiniz.” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.Avrupa'daki enerji krizine değinen Ünal, buna rağmen, muhalefetin Türkiye'nin başarılarını övmediğini söyleyerek 'Bunlar İngiltere'yi, Almanya'yı övüyorlar ama Türkiye'nin başarılarını asla övmüyorlar. Türkiye tahıl krizinde inanılmaz bir rol oynadı. Bütün dünya Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı inisiyatifi ve Türkiye'n,n sorun çözücülüğünü alkışlarken bunlar ne yaptılar?' dedi.6 muhalefet partisinin bir araya gelmesini Türk Cumhuriyeti Siyasi Tarihi açısından büyük bir tehdit olarak değerlendiren AK Partili Ünal şunları söyledi;'Bunlar Erdoğan ve AK Parti nefretinden öyle bir noktaya gelmişler durumdalar ki herkesle iş birliği yapabilir. HDP'ye İçİşleri Bakanlığı'nı vermeyi düşündüler. FETÖ'cüleri serbest bırakacak kadar tehlikeli duruma gelmiş durumdalar. Ulusal güvenlik tehditi olarak değerlendiriyorum.'