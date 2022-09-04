CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP''ye bakanlık verilebilir!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin TV100'de canlı yayınlanan Pazar Siyaseti programına konuk oldu.Burada Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtlayan Tekin, HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza attı.CHP'li Tekin, HDP'ye Bakanlık verilmesinin siyasi parti olmasından kaynaklanan bir hakkı olduğunu savundu. Milletin seçeceği bir partinin yönetime geleceğini hatırlatan Tekin şu ifadeleri kullandı;'Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek. O zaman seçime sokmayın kardeşim. Hatta mümkünse Kürltere de deyin ki 'Sizin oyunuzu askıya aldık'. Ne olacak şimdi? Bir seçime girdik ve seçimde ne çıkacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir.'