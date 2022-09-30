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Şebnem Şirin’i katletmişti: Cani Furkan Zıbıncı’nın cezası belli oldu

Denizli'de 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 30.09.2022 - 16:59 Güncelleme: 30.09.2022 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Şebnem Şirin’i katletmişti: Cani Furkan Zıbıncı’nın cezası belli oldu27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü.

Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın karar duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanık Furkan Zıbıncı'nın avukatının sağlık raporu aldığı gerekçesiyle bugüne ertelenen karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanık Furkan Zıbıncı'nın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında iddiaya göre ayrılık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Furkan Zıbıncı'nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Furkan Zıbıncı, basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?' sorularına yanıt vermedi. Zanlının yakınlarının sevk sırasında adliye bahçesinde bekledikleri görüldü. Öte yandan zanlının 'cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma' gibi suçlardan 6 kaydının bulunduğu da öğrenildi. İfadesinde, olay anını hatırlamadığını ileri süren cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

'HATIRLAMIYORUM'

Olay gecesi bir eğlence mekanında oturduktan sonra evde alkol aldıklarını, tartıştıkları sırada Şebnem Şirin'in kendisine hakaret ettiğini ve bıçak savurduğunu, parmağını kesildiğini ileri süren Furkan Zıbıncı, engellemek için kızın kolunu tuttuğunu, bundan sonrasını alkollü olduğu için hatırlamadığını öne sürdü.

İfadesinde, 'Olaydan sonra babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm gelin bana yardım edin' diye sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Sim kartı atmamı babam da söylemiş olabilir. Ben tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum.' dedi.
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