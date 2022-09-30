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Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Ayasofya-i Kebir Camii'nde görevlendirildi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde imam-hatip olarak görev yapacak.

Ekleme: 30.09.2022 - 16:53 Güncelleme: 30.09.2022 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Ayasofya-i Kebir Camii'nde görevlendirildi
Edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugünden itibaren cuma ve cumartesi günleri için camide görevlendirildi.

Ay, camide, cuma günleri cuma, ikindi, akşam, yatsı ile cumartesi günü sabah namazını kıldıracak.

Daha önce Bursa Müftülüğü görevinde de bulunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ay'ın, Ayasofya'da bir yıllık görevlendirildiği öğrenildi.
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