Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Ada'da tırmanma istiyorsanız gereğini yapacağız

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya silah eğitimi veren, Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki bölgeyi cephaneliğe çeviren ABD'nin son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırması bölgede gerilime neden odu.Bunun üzerine açıklama yapan KKTC ve Türkiye, bu provokasyonun silahlanmayı tetikleyeceğini ve hem Kıbrıs meselesinin çözümünü daha da kronikleştireceğini hem de Doğu Akdeniz'de istikrara zarar vereceği yönünde uyarıda bulundu.ABD'nin konuya ilişkin kararını Dışişleri Sözcüsü Ned Price, duyurmuştu.Muğla'da bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken ABD'nin aldığı karar ilişkin de açıklamalarda bulundu.Çavuşoğlu, 'ABD'nin bir kararı oldu. Rum kesiminin silah ambargoları var. Sebeplerinden bir tanesi Rum tarafının kara para aklamada en önde gelen yerlerden bir tanesi olması. Neymiş efendim son zamanlarda kara para aklama konusunda Rum kesimi ile ABD işbirliği yapmış. Bunun karşlığı, Rum tarafının ABD'den silah almasına izin vermek mi olması lazım. Başka destek verebilir.ABD'nin yıllardır bir denge politası var ve bu politakadan 2 yıldır uzaklaşmaya başladı. Biz ABD'yi defatle uyardık. Bu son kararıyla da aslında denge politakasını bozduğunu, tamamen Rum yanlısı olduğunu gösteriyor ABD.Karardan sonra biz de ilaveten buraya ne gerekiyorsa takviye yapacağız. Silah anlamında ne gerekiyorsa yapacağız. ABD'nin bu kararına biz somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız.KKTC'yi korumak için her türlü adımı atacağız. Artık başkalarının aldığı kararlara boyun eğmeyen bir Türkiye'nin olmadığını da dosta ve düşmana göstermemiz gerekiyor.' ifadelerini kullandı.