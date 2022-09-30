Mersin'deki terör saldırısında yeni detay! PKK'lı teröristlerden FETÖ taktiği...

Mersin’in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK’lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki kadın teröristin olay gününden 3 gün önce Suriye’den giriş yaptıkları ve FETÖ terör örgütünün kullandığı bylock uygulamasının bir benzeri uygulama üzerinden yönlendirildikleri belirlendi.

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve 1 polisin şehit olduğu ve 1'i polis iki kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, teröristlerin olay gününden 3 gün önce Suriye'den giriş yaptıkları ve FETÖ terör örgütünün kullandığı bylock uygulamasının bir benzeri uygulama üzerinden yönlendirildikleri belirlendi.Suriye'den koordine edilen teröristlerin koordinatları o uygulama üzerinden alarak irtibat sağladıkları ortaya çıktı. Teröristlerin bölgeye gelerek herhangi bir tespit veya keşif değil Suriye'de organize edilen saldırının teröristlere internet üzerinden uygulama ile koordine edilerek saldırının düzenlendiği tespit edildi.