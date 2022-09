İstanbul'a yeni metro! Milyonlara hızlı ulaşım sağlayacak: Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Şu an İstanbul'un işlemekte olan raylı sistem ağın toplam uzunluğu 263 kilometre uzunluğundadır. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde 366.3 kilometreye yükselecek. 366 kilometre raylı sistemin tamamı AK Parti'nin yönetimler tarafından yapımı tamamlanıp hizmete sunulmuş olacaktır' diye konuştu.Şu an İstanbul'un işlemekte olan raylı sistem ağın toplam uzunluğu 263 kilometre uzunluğundadır. anı Adil Karaismailoğlu, pazar günü açılacak olan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışı öncesinde açıklamalarda bulundu.Dünyanın krizlerle boğuştuğu bir ortamda Türkiye'nin yatırımlarına devam ettiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, 'Pandemi, savaş ve çatışmalar gibi nedenlerle dünyada üretimlerin, yatırımların neredeyse durduğu şu dönemde Türkiye'nin yarınlarına yaptığı çok önemli bir yatırımı da halkımıza sunmak için iki günümüz kaldı' değerlendirmesinde bulundu.Bakan Karaismailoğlu, 'Bu muhteşem projeyi İstanbul'a, İstanbulluya kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bildiğiniz yaylı sistem hattının yaygınlaşması özellikle büyük şehirlerdeki artan nüfus ve araç sayısıyla yoğunlaşan trafik sıkışıklığını azaltmanın en önemli yoludur.Bunun bilinciyle bakanlık olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaşması işlerine, ailelerine hızla kavuşabilmeleri ve konforlu bir ulaşım için önemli altyapı projelerini hayata geçirdik. Ülkemiz genelinde 12 ilimizde 811.4 kilometre şehir içi ray sistemi işletme altındadır' dedi.AK PARTİLİ YÖNETİMLERİN BAŞARISIOrtaya konulan başarının AK Partili yönetimler tarafından yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, 'Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz.İstanbul'da şu an itibariyle Gayrettepe, Kağıthane, Eyüp, İstanbul Havalimanı; Başakşehir, Çam Sakarya, Kayaşehir, Halkalı; Başakşehir İstanbul Havalimanı; Altunizade, Ferah Mahallesi Çamlıca Cami Bosna Bulvarı raylı sistem projesi Kazlıçeşme Sirkeci Raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi; Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Kirazlı, Bağcılar metro hattıyla açılışını pazar günü hep birlikte ve gururla yapacağımız Pendik, Tavşantepe, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının da dahil olduğu tam 103.3 kilometrelik yedi hatta İstanbul için yedi yirmi dört çalışmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi eser siyasetimizin değerli parçalarından ve asrın en önemli projelerinden biri olan Marmaray ve Levent Hisarüstü'nün uzunluğu 80 kilometre.GÜNLÜK 1 MİLYON 200 BİN YOLCUYA HİZMETBakan Karaismailoğlu, 'Günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip metro hattımızın açılışı için artık günleri değil saatleri sayıyoruz. Son 48 saatin içindeyiz. Dünyanın en önemli havalimanlarından olan İstanbul Sabiha Gökçen uluslararası havalimanına raylı sistem bağlantısı sağlayarak bu alana ulaşımda hizmeti, konforu, güvenliği arttırıyoruz.Pendik Tavşantepe'den başlayıp Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak olan hattımız 7.4 kilometre uzunluğundadır.Artık İstanbul Gökçen Havalimanı'na Kadıköy, Kartal, Kaynarca metro hattının devamında doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacaktır.Pendik'teki yoğun yolculuk hareketinin olduğu mahallelerde metroya kavuşacak bir şekilde. Şeyhli, yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahalleleri metro konforuyla buluşuyor. Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pendik, Tavşantepe'ye 10 dakikada İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada Kadıköy'de 45 dakikada ulaşmak mümkün olacaktır. 2 Ekim'de Kadıköy, Pendik metro hattının devamı niteliğindeki Pendik, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıyoruz' açıklamasında bulundu.KARŞI ÇIKANLARI ELEŞTİRDİSabiha Gökçen Havalimanı yapılırken karşı çıkanları eleştiren Bakan Karaismailoğlu, 'Vizyonumuz sağlam, stratejimiz hazır. Bugüne kadar canla, başla emek gören mesai arkadaşlarımızla. Yepyeni başarılara, gurur tablolarına imza attık. Halkımıza sunduk. Biz gururluyuz, milletimiz memnun.Hatırlarsınız, Sabiha Gökçen Havalimanı için bu bölgeye havalimanı yapmak. Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer demişlerdi. Onların vizyonu da da bu kadar. Sabiha Gökçen Havalimanı günlük yaklaşık 600 uçak, 100 bin yolcuya her gün hizmet vermektedir. Havalimanlarımız rekorlardan rekora koşuyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'da birinci, Sabiha Gökçen Havalimanı Türkiye'nin üçüncü, Avrupa'nın sekizinci en yoğun havalimanı oldu.Dünyada önde gelen havalimanları krizlerle boğuşarak kaos yaşarken Türkiye'deki havalimanlarında konfor var. Her daim milletimize, memleketimize devletimize hizmet yolunda iki günümüzün eşit geçmemesi için bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde memleketimizin her bir noktasında vatandaşlarımıza kuvvet veriyoruz.Hayata geçirdiğimiz dev projelerle İstanbul'un değerine değer katıyoruz. İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Günübirlik tartışmalarla kaybedecek vaktimiz hiç yok. Türkiye'mizi dört başı mağdur, lider bir ülke yapmışlar. Bu duygu ve düşüncelerle 2 Ekim Pazar günü düzenleyeceğimiz açılış töreninde tüm İstanbulluların, İstanbul. Gökçen Havalimanı'na bekliyoruz' dedi.