Ticaret Bakanlığı'ndan berber, kuaför ve güzellik salonları ile ilgili flaş karar! Yeni tarih duyuruldu

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e erteledi

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonları ile ilgili haftanın bir gün kapalı olması uygulamasını duyurmuştu. 1 Ekim'de başlayacak olan uygulama ile ilgili flaş bir karar verildi.



Ticaret Bakanlığı, gelen talepler üzerine uygulamayı 1 Ekim yerine 1 Ocak 2023'e erteledi. Buna göre; berberler yeni yıldan itibaren haftanın bir günü zorunlu olarak kapalı olacak.