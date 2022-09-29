Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, geçmiş dönemde örgüt içinde faaliyet gösteren kişilerin tespitine yönelik çalışma yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Özel Harekat ve İstihbarat Şubesinin desteğiyle Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 4 zanlı yakalandı.Operasyonda, zanlılara ait dijital materyallere el konuldu.