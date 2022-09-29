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Polisevi saldırısının ardından gözaltına alınan 22 şüpheliden 13’ü adliyede

Mersin'de polis memuru Sedat Gezer'in (48) şehit olduğu, 1’i polis, 4 kişinin de yaralandığı Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısının ardından gözaltına alınan 22 kişiden 13'ü, adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 29.09.2022 - 17:42 Güncelleme: 29.09.2022 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
Polisevi saldırısının ardından gözaltına alınan 22 şüpheliden 13’ü adliyede
Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül günü saat 23.00 sıralarında PKK'lı 2 kadın terörist, saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden birini vurarak yaraladı. Biri yaralı, 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresindeki incelemesinde, başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi.


Saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Polis memuru Abdulkadir Öztürk ile çatışma sırasında balkonda yaralanan bir kadının tedavisi sürüyor. Patlama sırasında yüksekten düşen 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından teyakkuza geçen Mersin polisi, kimliği tespit edilen teröristlerden 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan isimli PKK'lı ile bağlantılı olduğu öne sürülen çok sayıda kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 13 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Saldırıda kendini patlatan diğer teröristin kimlik tespit çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

Polisevi saldırısının ardından gözaltına alınan 22 şüpheliden 13’ü adliyede
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