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Nureddin Nebati: Ekonomimizdeki en büyük sorun enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlara değindi.

Nureddin Nebati: Ekonomimizdeki en büyük sorun enflasyon
Ekleme: 29.09.2022 - 11:55 Güncelleme: 29.09.2022 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Nureddin Nebati: Ekonomimizdeki en büyük sorun enflasyon
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Nebati, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında büyüme ile ayrıştığını, istihdamda önemli bir ivmenin yakalandığını ve ihracattaki çıkışı hatırlatarak, '2021'de ekonomimiz birçok ülkeden 2 kat fazla büyüdü.' dedi.

'En önemli sorun dünyayı da etkileyen enflasyon'
Nebati buna karşın en önemli sorunun, küresel bazda yaşanan enflasyon olduğunu altını çizdi.

'Hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı koruyacak adımlar atıyoruz'
Yüksek enflasyona karşı vatandaşların koruyacak programlar yürütüldüğünü de belirten Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her Kabine toplantısında bu konuyu ele aldığını hatırlattı.

'Türkiye başarıyor'
Pandemi sonrasında küresel ekonomisinin geldiği noktanın ortaya konulduğu zirvede konuşan Bakan Nebati, 4 farklı kıtadan iktisatçıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip, 'Türkiye bir işler başarıyor. Bir şeyleri gerçekleştiriyor. İnşallah sizler de bugün bunları destekleyecek sözlerinizle destekleyeceksiniz. Ekonomik Dönüşüm Zirvesi, ekonomi tartışmalarına fayda sağlayacak.' diyerek dünyadaki iktisat tarihini kısaca gözler önüne serdi.

'Tedarik zincirleri etkilendi'
Nebati, küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelere ve yürüttükleri politikalara vurgu yaparak dünyanın gündeminde ABD-Çin ticaret savaşı varken ortaya çıkan pandeminin dengeleri değiştirdiğini belirtti. Koronavirüs salgınının Çin'de çıkmasının tedarik zincirlerini etkilediğini de aktardı.

'Ülkelerin küreselden bölgesel tedarik zincirilere yöneldi'
Paradigmaların değişim sürecinini gözler önüne seren Nebati, yeni düzende ekonominin düzelmesi için merkez bankalarının devreye girdiğini de belirten Nebati ülkelerin küreselden bölgesel tedarik zincirilere yöneldiğini belirtti.

'Yeni bir ekonomik yaklaşımı benimsedik'
Nebati, Türkiye olarak sorulara çözüm ararken yapısal sorunlara da çözüm bulmaya odaklanıldığını ve yeni bir ekonomik yaklaşımı benimsendiğini aktararak söyle konuştu:

'Türkiye Ekonomi Modeli, ihracat ve büyüme temelli oluşturuldu. Son 20 yıl gerçekleştirilen reformların temelinde yükselen türkiye modeli amaçlandı. Türk Lirası'nın değerini artırmak amaçlandı. Geleneksel anlayışa ters düşen politikamız akademik çevrelerin ilgisini çekmeye başladı.'

'Aynı ekonomik politikalar farklı ülkelerde aynı sonuçları vermiyor'
Nureddin Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar:

'18. yüzyılda değerli maden miktarına odaklanırken bugün tarımın öne çıktığı belirleniyor. Bir değişim var. Aynı ekonomik politikalar farklı ülkelerde aynı sonuçları vermiyor. 'Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler' hızla terk edilirken dünyada farklı bir dünya nizami hareketi oluştu. Yeni politika setlerinin oluşturulması zorunluluğu oluştu.

Her ülkenin sorunların çözümü farklı
Her ülkenin yapısı, gerçekliği farklıdır. Türkiye'de de çalışanların özellikleri, işletmelerin istihdam kapasitesi gibi özellikleri bir ülkeden farklı bir görünüme sahiptir. Bu nedenle sorunun çözümü de farklı olacaktır.

Örnek olacağız
Türkiye birilerinin dayatması ile hareket etmek zorunda değil. Türkiye Ekonomi Modeli örnek olacaktır. modelimiz ihtiyaçların karşılandığı bir modeldir.

Akademi kuruluyor
Buradan size reform niteliğinde bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bakanlığın bünyesinde Hazine ve Maliye Akademisini kuruyoruz.'

Yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlar konuşuluyor
Zirvede Bakan Nureddin Nebati'nin yanı sıra 12 ülkeden akademisyen, yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlara ve gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Zirvede dönüşüm ve yükselen ülkeler teması işlenecek
Zirve kapsamında, dünyanın önde gelen ekonomistleri 'Pandemi sonrası dönemde iktisat paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler' ana teması etrafında yeni ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatları değerlendirecek.
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