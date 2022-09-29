Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu'nun görüntüsünü ilk kez paylaştı. MSB Twitter hesabından dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu'nun görüntüsünü ilk kez paylaştı. Paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor” ifadelerine yer verdi. 76mm 62 kalibre Milli Deniz Topu; hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde kullanılabilecek. Dakikada 80 atım hızına ve 5 farklı atış moduna sahip. Standart mühimmat ile 16 km, artırılmış menzilli mühimmat ile 20 km etkili menzil sunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Mili Deniz Topu, henüz daha gemiye entegre edilmeden yabancı birliklerin ilgisini çekti ve 3 ülkeyle sözleşme imzalama aşamasına gelindi. MKE AŞ Genel Müdürü Akdere konuyla ilgili açıklamasında, “dost ve müttefik ülkelerden 3 tanesiyle de Deniz Topu Projesi ile ilgili sözleşme imzalama aşamasına geldik.' ifadesini kullandı.Milli Deniz Topu 76-62 mm özellikleriMenzil: 16 km (standart mühimmat ile), 20 km (artırılmış menzilli mühimmat ile)Namlu Çapı: 76mmNamlu Uzunluğu: 4.700mmNamlu Soğutması: Su Soğutma Sistemine sahipAtım Hızı: Azami 80 atış/dkMühimmatsız Ağırlık: 7.500kgDrisa Limiti: 360° (Slip Ring ile)İrtifa Limiti: -15°/+85°Güç Gereksinimi: 440V, 3 Faz, 60Hz, 115V, 2 Faz, 60HzOperasyon: Hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı