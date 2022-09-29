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Milletvekili Kaya ve İlçe Başkanı Başdaş’tan Vali Köşger’e ziyaret

İzmir’in Konak ilçesinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Şadırvan Camii arkasında yer alan şadırvan, İzmir Valiliği tarafından yeniden yapılacak.

Ekleme: 29.09.2022 - 15:59 Güncelleme: 29.09.2022 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Milletvekili Kaya ve İlçe Başkanı Başdaş’tan Vali Köşger’e ziyaret
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. İzmir'in ve özellikle Kemeraltı esnafının sorunlarının gündeme geldiği görüşmede Kaya ve Başdaş, esnafın tarihi şadırvanın yeniden yapılmasıyla ilgili taleplerini Vali Köşger'e iletti. Vali Köşger, şadırvanın yeniden yapılmasıyla ilgili talimat verdiğini belirtti.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERCE YIKILMIŞTI

Ağustos ayında kimliği belirsiz kişilerce yıkılan tarihi şadırvanın yeniden yapılması için özellikle Kemeraltı esnafının talebini aktardıklarını anlatan Başdaş, "Konak Belediyesi konuyla ilgileneceğini söylemişti. Ancak, henüz bir adım atılmadı. Valimizle yaptığımız görüşmede konu gündeme geldi ve Sayın Valimiz bu konuda gerekeni yapacaklarını kaydetti. Kemeraltı esnafımız hiç merak etmesin yakında yeniden tarihi şadırvan yerinde olacak" dedi.

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