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Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı: Haddi aşan sözler...

Yunanistan provokasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı. Financial Times'ın haberine göre, kapalı kapılar ardından Başkan Erdoğan'a yönelik asılsız ithamlarda bulunan Miçotakis, bugün yaptığı açıklamalarında ise, haddini aşan sözler sarf etti.

Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı: Haddi aşan sözler...
Ekleme: 29.09.2022 - 12:02 Güncelleme: 29.09.2022 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı: Haddi aşan sözler...
Yunanistan Ege'deki tahriklerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araçlar çıkarması ile bardağı taşıran Yunanistan'da bir skandal daha yaşandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkye'ye yönelik haddi aşan ifadeler kullandı.

1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris antlaşmaları ile gayriaskeri statüde olan adaları silahlandırma yarışına giren Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına yaptığı sevkiyat görüntülenmişti. İki ülke arasındaki gerilimi tırmandıran bu gelişme sonrası Türkiye, ABD ve Yunanistan'a nota verdi. Dün gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı kararlarında, Yunanistan'ın beyhude çabalarına karşı milletimizin menfaatlerinin muhafazası için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina edilmeyeceğinin vurgulandığı belirtildi. "Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir." denildi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, Yunanistan ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan, "ABD, her şeyden önce NATO'da beraber olduğumuz üyeler arasında adil davranmıyor. Yunanistan NATO'da beraber olduğunuz bir ülke, ama Türkiye'de beraber olduğunuz bir ülke. Biz NATO'da ilk 5 içerisindeyiz. Hem yaptığımız ödemelerle, kara kuvvetiyle NATO'da önemli bir ülkeyiz. ABD'nin Sisam'a, Midilli'ye bu kadar araç göndermesi kabul edilebilir değil. Bütün bunlar İHA'larla tespit edildi. Tespit etmekle kalmadık, Amerikan zırhlıları bizi tehdit etmek için kullanılıyor. ABD'ye diyoruz, Türkiye gibi bir müttefik bulamazsın. Gerek ABD'ye gerek Yunanistan'a uyarımızı yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

MİÇOTAKİS'TEN HADDİ AŞAN SÖZLER

Yunan Başbakan Kiryakos Mitsotakis, Yunan Donanması'nın yeni füze gemisi "Teğmen Vlachakos" un adlandırma töreninde skandal ifadelere başvurdu. "Sınırlarımız gri değil mavi,"diyen Miçotakis, silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesinin öncelikli planları olduğunu belirtti. Hukuksuz eylemeri sürdürdüklerini göz ardı eden Miçotakis, üstü kapalı Türkiye'yi eleştirdi, haddi aşan ifadeler kullandı.

Miçotakis, 'Sınırları ihlal eden eninde sonunda cezalandırılır, emperyal vizyonlar 21. yüzyıla sığmaz' ifadeleri ile Türkiye'yi suçlamayı sürdürdü. Öte yandan Financial Times'da yer alan bir haber Miçotakis'in kirli oyununu gözler önüne serdi.

Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel ve Yunanistan muhabiri Eleni Varvitsioti tarafından kaleme alınan haberde, Türkiye'nin Ege'de tansiyonu yükselttiği iddia edildi. İki ülkeden de sert açıklamalar yapıldığı belirtilen haberde, geçtiğimiz günlerde Girit adasında düzenlenen bir etkinlikte Miçotakis'in kapalı kapılar arkasında söylediği sözler ortaya çıkarıldı.

Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı: Haddi aşan sözler...
Habere göre; Girit'te Avrupa Halk Partisi'nin etkinliğinde konuşan Miçotakis, Erdoğan'ın açıklamalarını Putin'in Ukrayna savaşı öncesi açıklamalarına benzetti.
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