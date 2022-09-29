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Mersin'deki hain saldırıda yaralanan polis memuru konuştu: Keşke ben de şehit olabilsem

Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit arkadaşı Sedat Gezer ile kahramanca mücadele ederek yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk, tedavi gördüğü hastanede olay anını anlattı. Öztürk, o an ölümün hiç akla gelmediğini belirterek, "Arkadaşım şehit oldu, keşke ben de olabilseydim. Vatanıma, milletime canım feda olsun" dedi.

Mersin'deki hain saldırıda yaralanan polis memuru konuştu: Keşke ben de şehit olabilsem
Ekleme: 29.09.2022 - 22:45 Güncelleme: 29.09.2022 - 22:56 / Editör: Ozge Selin
Mersin'deki hain saldırıda yaralanan polis memuru konuştu: Keşke ben de şehit olabilsem
26 Eylül gecesi Tece Polisevine düzenlenen hain terör saldırısında bacağından ve karnından silahla vurularak yaralan polis memuru Abdulkadir Öztürk (49), tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gazetecilere saldırı gecesini anlattı.

5 çocuk babası Öztürk, saldırı sırasında bacağından ve karnından yaralandığını belirterek, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Mersin'deki hain saldırıda yaralanan polis memuru konuştu: Keşke ben de şehit olabilsem

Olay anını net bir şekilde hatırladığını ifade eden Öztürk, 'Olay anında ben bizim polisin evinin arkasında nöbet kulübesinin oradaydım. Sesleri duyunca bizim orada zeytin ağaçları var. Onların arasından bizim ön taraftaki nizamiyeye doğru koştum. Ağaçların arasından çıkar çıkmaz zaten dizimden bir mermi yedim. Silah seslerini duydum. O arada arkadaşı da aradım, cevap vermeyince bir şey olduğunu anladım. Buradan direkt o tarafa doğru koştum. Oraya varır varmaz mermiyi yedim, sonra ben karşılık vermeye başladım' diye konuştu.

Mersin'deki hain saldırıda yaralanan polis memuru konuştu: Keşke ben de şehit olabilsem

'Keşke ben de şehit olabilseydim'

Teröristlerin polis evine ulaşmasını engellediklerini vurgulayan Öztürk, 'O anda polisevinde yüze yakın insan vardı. Bir facia olabilirdi ve onu engelledik. Benim teröristlerle yaklaşık aramda 30 metre vardı. O an insan hayatının sonunun geldiğini, yani vatanına, milletine can feda edilebileceğini, yani ölüm hiç akla gelmedi. Yani ateşin içine giriyorsun ama o an ölüm hiç aklına gelmedi. Arkadaşım zaten yerde yattığını görünce hiç ölüm aklıma gelmedi. Yani bir candır devletime, milletime feda olsun. O şehit oldu, keşke ben de olabilseydim. Bize nasip olmadı' ifadelerini kullandı.

Mersin'deki hain saldırıda yaralanan polis memuru konuştu: Keşke ben de şehit olabilsem

'Teröristlerin kendilerini patlatma anlarına bizzat şahit oldum

Teröristlerin kendilerini patlama anlarına bizzat şahit olduğunun altını çizen Öztürk, 'Ben yerde yatıyordum o zaman. Vurulmuştum. O an kulübeye bir el bombası attılar. Birini biz vurduk ama biri de direkt kendini patlattı' şeklinde konuştu.

Başta Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürüne ve hastane yetkililerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti:

'5 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Onlar tabi o an gözümün önüne geldi. Hayatın bir çizgisi var, mecburen o anda çocuklar gözünün önüne geldi. Yine de diyorsun ki vatanıma, milletime canım feda olsun. O an bir yere saklanayım filan diye düşünmüyorsun.'

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