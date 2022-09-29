Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla dün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 20 zanlının ardından bugün firari 10 şüpheliden 2'si daha yakalandı.Zanlılardan işlemleri tamamlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.Başsavcılıktaki sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Gündeş, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.Aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da olduğu 21 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari 8 şüpheli aranıyor.PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla dün aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gündeş ve 17 belediye çalışanının da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Eş zamanlı operasyonlarda Gündeş'in de arasında olduğu 20 zanlı yakalanmıştı.