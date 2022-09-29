Macaristan Meclis Başkanı: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz

Şentop ve Köver görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Şentop yaptığı açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiğini vurgulayarak, Ukrayna'daki savaşa dikkat çekti.“Bölgemizde savaş var. Başta göç, gıda ve enerji krizi olmak üzere yarattığı sorunlar var. Macaristan'ın uluslararası sorunlara gerçekçi yaklaşımını olumlu ve değerli buluyoruz. Macaristan'ın Türkiye'nin AB üyelik sürecindeki desteğinden dolayı teşekkürlerimi ilettim” dedi.Daily Sabah'ın haberine göre, Macaristan Meclis Başkanı Köver ise yaptığı konuşmada gündemdeki konuları görüştüklerini söyledi.“Bütün dünyayı etkileyen meseleler, savaşın yarattığı tehditler. Bu tehditlerin hayatımız üzerindeki etkilerinden bahsettik. Türkiye'nin faaliyetleri Macaristan için çok önemli. Özellikle istikrar açısından. Türkiye'nin göç ve enerji sektöründeki hareketliliği ve istikrarı çok önemli. Dünya çapında büyük bir gıda krizi yaşayabilirdik, ancak Türkiye'nin yardımıyla bu önlendi" dedi.Ayrıca Köver, Türkiye'nin AB'ye dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz" dedi.