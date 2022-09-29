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LGBT lobisinden alçak provokasyon! Yine İslam'ı hedef aldılar! Skandal paylaşım...

LGBT lobisi çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Daha önce de birçok kez İslam dinini hedef alan LGBT lobisi, bu kez de Kabe üzerinden bir rezalete imza attı. Almanya'nın Kassel şehrinde süslenen balonlardan Kabe yapılarak İslam dini alçakça hedef alındı. Pixelhelper isimli onaylı hesaptan da bu rezalet paylaşıldı, skandal ifadeler ile LGBT propagandası yapıldı.

LGBT lobisinden alçak provokasyon! Yine İslam'ı hedef aldılar! Skandal paylaşım...
Ekleme: 29.09.2022 - 09:21 Güncelleme: 29.09.2022 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
LGBT lobisinden alçak provokasyon! Yine İslam'ı hedef aldılar! Skandal paylaşım...
LGBT lobisi İslam dinini hedef almaya devam ediyor. Almanya'nın Kassel şehrinde paçavralarla süslenen balondan Kabe yapılarak provokasyona soyunuldu. Bu skandal görüntüler Instagram'ın mavi tik (onay) verdiği Pixelhelper hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, 'Kabe'yi Kur'an'ı ve Hz. İbrahim ile İslam'ı LGBT'ye göre reforme etmek istiyoruz.' şeklinde skandal ifadeler kullanıldı.

İSLAM DİNİNİ ALÇAKÇA HEDEF ALDILAR

LGBT lobisi dini ve manevi değerleri alçakça hedef almaya devam ediyor. Almanya'nın Kassel şehrinde LGBT paçavraları ile süslenen balondan Kabe silüeti yapıldı. Rezalet görüntüler Instagram'ın onay verdiği Pixelhelper hesabından da skanda ifadeler ile paylaşıldı.

KABE'Yİ KUR'AN'I LGBT'YE GÖRE YENİDEN REFORME ETMEK İSTİYORUZ

Pixelhelper isimli hesap yaptığı skandal paylaşımda, İslam aleminin manevi değerlerine dil uzatmayı sürdürdü. Hesaptan yapılan paylaşımda, 'Kabe'yi Kur'an'ı ve Hz. İbrahim ile İslam'ı LGBT'ye göre reforme etmek istiyoruz.' denildi.

LGBT lobisinden alçak provokasyon! Yine İslam'ı hedef aldılar! Skandal paylaşım...

LGBT LOBİSİ BUNU HEP YAPIYOR!

Dünyanın yeni sorunu haline dönüşen, ailelerin büyük tepki gösterdiği LGBT yapılanması İslam dinini sık sık hedef alıyor. Küresel düzende bir cinsiyetsizleştirme operasyonu yürüten LGBT lobisine karşı Türkiye'de aileler büyük bir miting gerçekleştirmiş, tepkilerini yürüyüş ile ortaya koymuştu.
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