Kuzey Irak'ın 140 kilometre derinliğindeki terör hedefleri vuruldu
Türkiye-Suriye sınırına 140 kilometre olan Asos bölgesine harekat düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Asos'ta 16 terörist mağarasını büyük bir başarıyla vurdu.
Kuzey Irak'ta Asos bölgesine hava harekatı düzenlendi.
TSK ASOS'TA 16 MAĞARAYI VURDU
Türkiye sınırına 140 km uzakta olan Asos bölgesine harekat düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu.