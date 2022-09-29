Konya'da yedek lastikten 5 kilo metamfetamin çıktı

Konya'da, polisin durdurduğu araçta eğitimli köpek 'Alex' ile yapılan aramada yedek lastiğin içine gizlenen 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde 2 aracı şüphe üzerine durdurdu.



Eğitimli köpek 'Alex' ile arama yapılan araçlardan birinin yedek lastiğine, 5 paket halinde gizlenen 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.



Bugüne kadar Konya'da ele geçirilen en yüksek miktar oldu



Uyuşturucunun, bugüne kadar Konya'da ele geçirilen en yüksek miktar, piyasa değerinin de yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan 4 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

