  • USD: 18,50 - 18,54
  • EURO: 17,92 - 17,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kırmızı bültenle aranan Türkiye’deki uyuyan hücre sorumlusu Milan Vujotiç İstanbul’da yakalandı

Karadağ merkezli organize suç örgütü Kavac’ın Türkiye’deki uyuyan hücre sorumlusu amiço kod adlı Milan Vujotiç İstanbul’da yakalandı. Geçtiğimiz Cuma günü Maltepe ve Beykoz’da İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan hücre sorumlusunun, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Ekleme: 29.09.2022 - 17:13 Güncelleme: 29.09.2022 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Kırmızı bültenle aranan Türkiye’deki uyuyan hücre sorumlusu Milan Vujotiç İstanbul’da yakalandı
Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç İstanbul'da öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkesinde "Skaljari" isimli organize suç örgütünün elebaşlarından Juvan Vukotiç'in Şişli'de motorlu iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi üzerine çalışma başlattığı soruşturma derinleştirildi. Suç örgütünün Türkiye’deki uyuyan hücre sorumlusu olduğu ileri sürülen amiço kod adlı Milan Vujotiç’in (40) İstanbul’da saklandığını tespit etti.

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve “Kavac” adlı suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirlenen şüphelinin, Maltepe’de lüks bir rezidans ile Beykoz’da başkası adına kiralanan bir villada saklandığı belirlendi. Zanlının saklandığı adresler yakın takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 23 Eylül’de her iki adrese peş peşe operasyon düzenlendi. Baskınlarda Milan Vujotiç yakalanarak gözaltına alındı. Poliste çapraz sorguya alınan hücre sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Balkanlar'da yuvalanan “Kavac” ve “Skaljari” adlı Karadağ ve Sırbistan'ın en güçlü mafya yapılanmasını Türkiye'de karşı karşıya getiren cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada geçtiğimiz günlerde 23 şüpheli yakalanmış, bu kişilerden 10’u tutuklanmıştı.

Türk Polisinin yurt içindeki mafya tipi suç örgütleriyle mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, çete savaşlarını Balkanlardan Türkiye'ye taşıyan Sırp ve Karadağ merkezli 2 hasım yeraltı örgütünün kanlı hesaplaşmasında, Türkiye’deki bazı suç örgütleri de taşeron olarak kullanılmıştı.
Başkan Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonunca İznik’te düzenlenen “4. Dünya Göçebe Oyunları”nın açılış töreninde konuşuyor
HDP Milletvekili Semra Güzel için istenen ceza belli oldu!
İmamoğlu yeni projesini yerinde inceledi: Esenler meydana heykel yapılacak
Soner Çam’dan Ümit Özdağ’a ’yolsuzluk’ suçlaması: Topladığı paralar parti kayıtlarına girmiyor
CHP'li belediyede greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı: Sürgün ettiler
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı tutuklandı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü koruyacağız
Macaristan Meclis Başkanı: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz
Kuzey Irak'ın 140 kilometre derinliğindeki terör hedefleri vuruldu
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı!
Mansur Yavaş'tan İyi Parti'nin adaylık çağrısına olumlu yanıt
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Şırnak'ta açıklamalar
Kremlin: Referandum yapılan bölgeler yarın Rusya'ya katılacak
Veto gibi ‘noter’ açıklaması tartışmayı alevlendirmişti…Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ikna ziyareti!
Cumhurbaşkanı işaret etti: O bölge havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Milyonlara 'Torba' dolusu müjde! 3 milyon vatandaş icradan kurtulacak: Meclis'e geliyor
Arızalı İETT aracı için yardıma gelen hizmet aracı da arıza yaptı
HDP'li Mithat Sancar'dan Mersin'deki hain saldırıyla ilgili skandal sözler: Teröristleri suçlayamadı
NATO'dan boru hatlarına sabotaja sert çıkış: Kritik altyapılara yapılan saldırı birlik içinde kararlı bir karşılık bulacaktır
Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Gözler ikinci konut kampanyasında

Gözler ikinci konut kampanyasında

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi