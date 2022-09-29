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Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Beisenaliev rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beisenaliev, rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından gözaltına alındı. Beisenaliev’in yabancı öğrencileri üniversitelere kaydettirmek için 110 bin dolar rüşvet aldığı ifade edilen açıklamada, soruşturma sonucunda tüm bilgilerin verileceği kaydedildi.

Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Beisenaliev rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Ekleme: 29.09.2022 - 00:52 Güncelleme: 29.09.2022 - 01:09 / Editör: Ozge Selin
Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Beisenaliev rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beisenaliev 'in rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından gözaltına alındı.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Bakan Beisenaliev'in büyük ölçekte rüşvet gaspı davasında devam eden soruşturma kapsamında rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Beisenaliev'in yabancı öğrencileri üniversitelere kaydettirmek için 110 bin dolar rüşvet aldığı ifade edilen açıklamada, soruşturma sonucunda tüm bilgilerin verileceği kaydedildi.

41 yaşındaki Beisenaliev, 2020-2021 yıllarında 6 ay Eğitim ve Bilim Bakanı görevi yaptıktan sonra Kırgızistan'ın Bern Büyükelçisi ve sonrasında Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisinde Kırgızistan Daimi Temsilcisi görevleri yürütmüş, şubat ayında ise yeniden Eğitim ve Bilim Bakanı olarak atanmıştı.

TÜRKİYE RAHATSIZLIĞINI İLETMİŞTİ

Türkiye Beisenaliev'in bakanlığa atanmasının ardından duyduğu rahatsızlığı diplomatik kanallardan ilgili makamlara aktardı. Aynı zamanda Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKOY) aracılığıyla da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a bu bakanın FETÖ bağlantıları aktarıldı.

Gülen'le defalarca görüştü

FETÖ'nün Türkiye, Kırgızistan ve Afrika'daki okullarında görev yapan Beisenaliev, yine örgütün ülkedeki üniversitelerinden Ala Too (Ala Dağ) Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yaptı. Pensilvanya'da birçok kez FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüşen Beisenaliev, ABD'deki üniversitelerde ve düşünce kuruluşlarında “Fetullah Gülen ve Hizmet Hareketi'nin Eğitim Konusundaki Çalışmaları”, “Hizmet Hareketi ve Barış” başlıklı seminerler verdi, panellerde boy gösterdi. Teröristbaşı Fetullah Gülen hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.
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Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Beisenaliev rüşvet alırken suçüstü yakalandı
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