İmamoğlu yeni projesini yerinde inceledi: Esenler meydana heykel yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler'deki yeni heykel projesi ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Projesi tamamlanan yapıtın Atatürk heykeli olacağı öğrenildi.

İstanbul'da vatandaşlar belediyeden hizmet beklerken, İBB yönetimi yeni heykel yapmak için kolları sıvadı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler ilçesinin Dörtyol Meydanı'na yapılmak üzere bir heykel çalışması başlattı.İMAMOĞLU YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDIHeykelin yapılacağı yerde incelemelerde bulunan İmamoğlu, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.Projesi tamamlanan yapıtın Atatürk heykeli olacağı öğrenildi.