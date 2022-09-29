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HDP'li Mithat Sancar'dan Mersin'deki hain saldırıyla ilgili skandal sözler: Teröristleri suçlayamadı

Mersin'in Mezitli ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, bir polis de yaralandı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise hain saldırıda teröristleri suçlamak yerine komplo teorisi kurdu. Alçak saldırı için "Seçim öncesi kaos planı" diyen Mithat Sancar, muhalefet partilerine de çağrıda bulundu.

Ekleme: 29.09.2022 - 12:50 Güncelleme: 29.09.2022 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Mersin'in Mezitli ilçesinde terör örgütü PKK tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, bir polis de yaralandı. Saldırı sonrası kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamuoyunu bilgilendirdi ve saldırının PKK tarafında gerçekleştirildiğini açık açık ifade etti.

TERÖRİSTLERİ SUÇLAYAMADI, KOMPLO TEORİSİ KURDU

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise DW Türkçe'ye verdiği röportajda, Mersin'deki hain saldırıda teröristleri suçlamak yerine komplo teorisi kurdu. "Seçim öncesi kaos planı" diyen Mithat Sancar, tüm muhalefet partilerine seçim sürecindeki provokasyonlara karşı birlikte hareket çağrısında bulundu.

"KEMAL BEY'E DEĞER VERİYORUZ"

HDP'li Mithat Sancar'a aday olması durumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyecekleri de soruldu.

Kılıçdaroğlu'na değer verdiklerini ve çabalarını önemli bulduklarını dile getiren Sancar, "Fakat adayın kim olacağı meselesi altılı masanın işidir. Bizim açımızdan aday konusunda şu iki konu çok önemli:

Birincisi, aday, açık müzakere ve mutabakat arayışı yöntemini kabul edecek mi? İkincisi, bizim deklarasyon başlıklarımız üzerinden yürüteceğimiz müzakerede varılacak mutabakatı hayata getirecek niteliklere sahip mi? Yani bizim temel beklentimiz demokrasiye, adalete, özgürlüğe, barışa ilişkin yapılacak müzakerede ortaya bir mutabakat çıkarsa bunları yerine getirebilecek bir aday olmalı." ifadelerini kullandı.
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