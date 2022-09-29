Gözler ikinci konut kampanyasında

Kampanya şartları için sektör görüşmeleri de başladı. Bugün Emlak Konut'un düzenlediği toplantıya sektörün önde gelen dernek temsilcileri (GYODER, İNDER, KONUTDER) katılacak.Sektör temsilcileri ve Emlak Konut yönetimi vatandaşın konuta daha kolay ulaşması için yol haritası hazırlayacak.Edinilen bilgilere göre konut liste fiyatı üzerinden indirim yapılması, peşinatın ve konut kredi faizlerinin düşürülmesi üzerinde görüş alışverişi yapılacak. Peşinatın yüzde 10 olması, peşin ödemede yüzde 20'ye varan indirimler ve kredi faizinin yüzde 0.99'a kadar çekilmesi seçenekleri bu toplantıda konuşulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yaptıklarını, indirim ve vade seçeneklerinin değerlendirildiğini söyledi. Kampanyadan daha fazla kişinin faydalanması için kapsamın genişletilmesi, Anadolu'daki dernek ve firmalarında sürece dahil edilmesi planlar arasında.Tarihi sosyal konut projesi devreye girdi. İlk etapta inşa edilecek 250 bin konut için başvurular devam ederken, bakanlıktan önemli bir uyarı geldi. Hane halkı adına, kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca 1 başvuru yapılabileceği belirtilen açıklamada, 1'den fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı kaydedildi. Eşlerin ikisinin başvurması halinde, birinin başvurusunu iptal etmesi gerektiği belirtildi. Sosyal konuta başvuru 31 Ekim'de sona erecek. Daha sonra kura ile hak sahipleri belirlenecek.