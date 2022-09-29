Ekşi Sözlük'te 'CHP' operasyonu! Mersin'deki terör saldırısı sonrası tüm başlıkları tek tek sildiler...

Mersin'in Tece ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısı sonrası CHP ile PKK arasındaki ilişkiye dair çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Polisevine saldıran PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın, CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda serbest bırakılması istenen isimler arasında yer aldığı görüldü. Skandalın ortaya çıkmasının ardından CHP'ye tepki yağdı. Bu sırada ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'nin güdümündeki Ekşi Sözlük, terörist Dilşah Ercan başlıkları ile ilgili temizliğe başladı. CHP'nin Ekşi Sözlük operasyonu Dilşah Ercan isimli terörist özelinde de kalmadı, CHP ve PKK'nın yan yana olduğu tüm başlıklar hızla temizleniyor. Bir sosyal medya hesabı silinen ve değiştirilen o başlıkları ekran görüntüleri ile deşifre etti.Mersin'de polisevine saldıran terörist Dilşah Ercan'ın CHP'ye ait Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alması sonrası Ekşi Sözlük'te temizlik başladı. CHP daha önce birçok kez olduğu gibi devreye girdi, CHP ile PKK isimlerinin yan yana geldiği başlıklar silinmeye başlandı. Dilşah Ercan ile ilgili başlıklara bu operasyonda öncelik verildi.Sosyal medya platformu Twitter'da peş peşe paylaşım yapan Abese İrca isimli hesap Ekşi Sözlük'te CHP eli ile yapılan temizliği paylaşımları ile deşifre etti.Mersin Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Güneş'in terör örgütü PKK üyesi ile fotoğrafına dair başlık altındaki içerikler yok edildi.Terör örgütü PKK'nın elebaşı tarafından CHP'ye oy istenmişti. Bu başlık altındaki içerik ve linkler Ekşi Sözlük'te hızlı bir operasyon ile silindi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya üye olmak ile suçlanan sözde gazeteciler için serbest bırakılma çağrısı yapmıştı. Bu içerikler de unutulmadı. Linkler ve videolar kısa sürede buhar oldu.CHP Akdeniz İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın 'Saldırıyı cinnet geçiren polis yaptı' paylaşımına dair içerikler de Ekşi Sözlük tarafından CHP operasyonu ile yok edildi.Mersin'in Tece ilçesinde polisevine saldırarak 1 polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin raporunda yer almasına dair içerikler ve fotoğraflar da silindi.Teröristlerin açtığı ateşe karşı kahramanca öne atılarak çatışan polisin görüntülerine dair başlığın içi boşaltıldı, haber linkleri ve videoları ortadan kaldırıldı.CHP raporunda adı geçen teröristlerin bilgilerinin verildiği başlık içerikleri yok edildi.Mersin'deki saldırı sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, '11 yıl önceki kişinin bugün terörist olacağını nereden bilip temas edeceğiz.' demişti. Terör saldırısı sonrası bu sözleri büyük tepki çeken Özgür Özel, geçmişte de, 'Selahattin Demirtaş'a yattığı her gün için nişan takacağız' demişti. Özel'in bu sözlerine dair başlık ve içerikler de yok edilenler arasında yer aldı.CHP'li Veli Ağbaba'nın TBMM'de terörist Özge Aydın'ı ağırlamasına ilişkin konu başlığı, video ve haber linkleri de silinenler arasında yer aldı.Ekşi Sözlük'teki tek operasyon CHP'nin PKK ile olan ilişkisi değil. Avrupa'daki enerji krizi sonrası oluşan olumsuz tablo da saklanmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda Fransa'da fabrikaların enerji krizi nedeniyle kapanmaya başlamasına dair Fransızca ve Türkçe içerikler yok edildi.Abese İrca isimli hesaptan yapılan paylaşımda, 'Şu an PKK'nın Mersin saldırısı ile ilgili bütün başlıkların ilk entryleri silinmiş, başlıkları açan yazarlar uçurulmuş durumda. 2022 yılında bir web sitesi ulusal medyada yer alan haberlere ulaşılmasını engelliyor. Ekşi Sözlük Türkiye gündeminden koparıldı.' ifadeleri kullanıldı.Yine başlıkların nasıl dönüştürüldüğüne dair ekran görüntüsü ie şöyle: