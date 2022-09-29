Ekşi Sözlük'te 'CHP' operasyonu! Mersin'deki terör saldırısı sonrası tüm başlıkları tek tek sildiler...
Mersin'de polisevine saldıran terörist Dilşah Ercan'ın CHP'ye ait Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alması sonrası Ekşi Sözlük'te temizlik başladı. CHP daha önce birçok kez olduğu gibi devreye girdi, CHP ile PKK isimlerinin yan yana geldiği başlıklar silinmeye başlandı. Dilşah Ercan ile ilgili başlıklara bu operasyonda öncelik verildi.
Mersin'in Tece ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısı sonrası CHP ile PKK arasındaki ilişkiye dair çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Polisevine saldıran PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın, CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda serbest bırakılması istenen isimler arasında yer aldığı görüldü. Skandalın ortaya çıkmasının ardından CHP'ye tepki yağdı. Bu sırada ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'nin güdümündeki Ekşi Sözlük, terörist Dilşah Ercan başlıkları ile ilgili temizliğe başladı. CHP'nin Ekşi Sözlük operasyonu Dilşah Ercan isimli terörist özelinde de kalmadı, CHP ve PKK'nın yan yana olduğu tüm başlıklar hızla temizleniyor. Bir sosyal medya hesabı silinen ve değiştirilen o başlıkları ekran görüntüleri ile deşifre etti.
CHP'DEN EKŞİ SÖZLÜK OPERASYONU
Mersin'de polisevine saldıran terörist Dilşah Ercan'ın CHP'ye ait Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alması sonrası Ekşi Sözlük'te temizlik başladı. CHP daha önce birçok kez olduğu gibi devreye girdi, CHP ile PKK isimlerinin yan yana geldiği başlıklar silinmeye başlandı. Dilşah Ercan ile ilgili başlıklara bu operasyonda öncelik verildi.
İŞTE ADIM ADIM CHP'NİN EKŞİ SÖZLÜK OPERASYONU
Sosyal medya platformu Twitter'da peş peşe paylaşım yapan Abese İrca isimli hesap Ekşi Sözlük'te CHP eli ile yapılan temizliği paylaşımları ile deşifre etti.
CHP'Lİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANI'NIN PKK ÜYESİ İLE FOTOĞRAFI ALTINDAKİ İÇERİKLER SİLİNDİ
Mersin Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Güneş'in terör örgütü PKK üyesi ile fotoğrafına dair başlık altındaki içerikler yok edildi.
TERÖR ELEBAŞININ CHP İÇİN OY İSTEDİĞİ BAŞLIĞIN İÇERİKLERİ VE LİNKLERİ YOK EDİLDİ
Terör örgütü PKK'nın elebaşı tarafından CHP'ye oy istenmişti. Bu başlık altındaki içerik ve linkler Ekşi Sözlük'te hızlı bir operasyon ile silindi.
KILIÇDAROĞLU'NUN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKLA SUÇLANAN GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK İSTEMESİ İLE İLGİLİ VİDEOLAR BUHAR OLDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya üye olmak ile suçlanan sözde gazeteciler için serbest bırakılma çağrısı yapmıştı. Bu içerikler de unutulmadı. Linkler ve videolar kısa sürede buhar oldu.
CHP AKDENİZ İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI TERÖR SALDIRISI İÇİN 'CİNNET GETİREN KADIN POLİS' DEMİŞTİ O DA SİLİNDİ
CHP Akdeniz İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın 'Saldırıyı cinnet geçiren polis yaptı' paylaşımına dair içerikler de Ekşi Sözlük tarafından CHP operasyonu ile yok edildi.
MERSİN'DE POLİSEVİNE SALDIRAN TERÖRİSTİN CHP RAPORUNDA YER ALMASINA İLİŞKİN BAŞLIK VE FOTOĞRAFLAR YOK EDİLDİ
Mersin'in Tece ilçesinde polisevine saldırarak 1 polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin raporunda yer almasına dair içerikler ve fotoğraflar da silindi.
ŞEHİT POLİSİN ÇATIŞMA ANLARINI BİLE ORTADAN KALDIRDILAR
Teröristlerin açtığı ateşe karşı kahramanca öne atılarak çatışan polisin görüntülerine dair başlığın içi boşaltıldı, haber linkleri ve videoları ortadan kaldırıldı.
CHP RAPORUNDA ADI GEÇEN TERÖRİSTLER İLE İLGİLİ BİLGİ VEREN LİNK KAYBOLDU
CHP raporunda adı geçen teröristlerin bilgilerinin verildiği başlık içerikleri yok edildi.
CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'İN SELAHATTİN DEMİRTAŞ SÖZLERİ DE ES GEÇİLMEDİ
Mersin'deki saldırı sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, '11 yıl önceki kişinin bugün terörist olacağını nereden bilip temas edeceğiz.' demişti. Terör saldırısı sonrası bu sözleri büyük tepki çeken Özgür Özel, geçmişte de, 'Selahattin Demirtaş'a yattığı her gün için nişan takacağız' demişti. Özel'in bu sözlerine dair başlık ve içerikler de yok edilenler arasında yer aldı.
CHP'Lİ AĞBABA'NIN KADIN TERÖRİSTİ MECLİS'TE AĞIRLAMASI DA SİLİNENLER ARASINDA
CHP'li Veli Ağbaba'nın TBMM'de terörist Özge Aydın'ı ağırlamasına ilişkin konu başlığı, video ve haber linkleri de silinenler arasında yer aldı.
AVRUPA'DAKİ FABRİKALARIN ENERJİ KRİZİ NEDENİYLE KAPANMASINI BİLE SAKLAMAYA ÇALIŞIYORLAR
Ekşi Sözlük'teki tek operasyon CHP'nin PKK ile olan ilişkisi değil. Avrupa'daki enerji krizi sonrası oluşan olumsuz tablo da saklanmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda Fransa'da fabrikaların enerji krizi nedeniyle kapanmaya başlamasına dair Fransızca ve Türkçe içerikler yok edildi.
'EKŞİ SÖZLÜK TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN KOPARILDI'
Abese İrca isimli hesaptan yapılan paylaşımda, 'Şu an PKK'nın Mersin saldırısı ile ilgili bütün başlıkların ilk entryleri silinmiş, başlıkları açan yazarlar uçurulmuş durumda. 2022 yılında bir web sitesi ulusal medyada yer alan haberlere ulaşılmasını engelliyor. Ekşi Sözlük Türkiye gündeminden koparıldı.' ifadeleri kullanıldı.
Yine başlıkların nasıl dönüştürüldüğüne dair ekran görüntüsü ie şöyle: