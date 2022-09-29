Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aile sayısı 313'e yükseldi

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı.Bin 124 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu.DHA'nın aktarımına göre; nöbet tutan aile sayısı, 1999 yılında kaçırılan kardeşi için Erzincan'dan gelen ağabey Ali Topal ile birlikte 313 oldu.22 yaşındayken kardeşi Dursun'un kaçırılmasının ardından annesinin hasta olduğunu ve durumunun ağır olduğunu belirten Topal, 'Ben kardeşimi HDP'den istiyorum. Kardeşim İstanbul Üniversitesi'nde okuyordu. Orada kandırılıp dağa kaçırıldı. Hiç görüşemedik. Annem çok ağır hasta ve ‘son kez oğlumu görmek istiyorum' diyor. Kardeşim sesimi duyduğunda gelsin. Gelsin emniyete teslim olsun' dedi.