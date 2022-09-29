Cumhurbaşkanı işaret etti: O bölge havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalındaki röportajı sırasında Sinop'ta yapılması düşünülen nükleer enerji santrali ile ilgili Rusya lideri Putin ile görüşmeleri devam ettirdiklerini açıklayınca gözler Sinop'a çevrildi. Yenilenebilir enerjide nükleer enerji santrallerinin çok büyük fonksiyonu olduğunun altını çizen Erdoğan, fiyatı ve temiz enerjiyi halka kazandırma noktasında çok büyük önemi olduğunu vurguladı.En son Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile etraflıca görüşme yaptıklarını, doğal gaz ve nükleer enerjide Rusya ile Türkiye arasındaki dayanışmayı devam ettireceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Sinop'taki nükleer enerji santrali yapılması planlanan İnceburun mevkisi havadan görüntülendi. Daha önce anlaşma yapılan Japon Mitsubishi firması, nükleer santral inşaatlarında artan maliyetler ve Japonya'nın iç piyasasındaki ekonomik hareketlilikten kaynaklı Sinop NGS projesini askıya almıştı.Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği Sinop NGS bölgesi havadan görüntülendi