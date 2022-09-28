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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi konusunda umutsuz olmadığını söyledi. Nükleer savaşa gitmenin bedelinin felaket olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir. Bunları zaten hiç gündeme getirmeden, diplomasi yoluyla bu işi çözmek en isabetli adım olacaktır." dedi. Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerindeki referandum ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerindeki referandum olayı, ilhak kararı çıkarsa ki endişeliyim. Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar. Onun için yarınki görüşmemizi randevu verilirse çok çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar
Ekleme: 28.09.2022 - 23:58 Güncelleme: 29.09.2022 - 00:17 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN TÜRK ortak canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dış politika ile ilgili de soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Barış için umutsuz değilim. Böyle hemen netice alırız demek de hayal olur. 4 şehirde yapılan referandum olayı sıkıntıyı getiriyor. Keşke böyle bir referanduma gidilmeseydi de bütün bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik, çözebilseydiler.' dedi.

'ZELENSKİY DESTEĞİMİZİ İSTİYOR'

2014'te de benzer bir durumun Kırım'da olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz o zaman başarılı olamamıştık. Sayın Putin'e 'Kırım'da bizim yoldaşlarımız var, attığınız adım doğru değil' demiştik fakat başarılı olamamıştık. Sayın Zelenskiy de 4 bölgedeki referandumla ilgili desteğimizi istiyor. Arkadaşlarım bağlantı kuracak ve yarın Putin'le bu konuları etraflıca ele almak istiyorum. Şu ana kadar bizim daha çok Ukrayna tarafından gelen tahıl vardı. Bu tahılda da 5 milyon tonu aşmış vaziyetteyiz. Ama gübre olayında daha çok Rusya tarafı önem arz ediyor. Onlarla da bu konuları görüşüp çözebilirsek, tarımda gübreye ihtiyacı olan ülkeleri doyurmuş oluruz. Gübreyle beraber oralara da bereket getirmiş oluruz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar

'NÜKLEER SAVAŞI BIRAKIN KONUŞMAYI, DÜŞÜNMEMEK GEREKİR'

'Biz şu anda özellikle bu tahılı az gelişmiş fakir ülkelere nasıl aktarırız, bunun gayreti içinde olduk. Ne yazık ki %80'i zengin ülkelere gitti. Bu da ciddi manada sayın Putin'i rahatsız etti.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son görüşmelerimizde de bunlar gündeme geldi. Bundan sonraki süreçte hedefimiz, fakir olan ülkelere bunu göndermekte başarılı olalım. Burada 2 şey önem arz ediyor; tahıl ve gübre. Henüz biz Rusya'dan bunu çekmiş değiliz. Tahıl ve gübrede Rusya kanadı devreye girecektir.' açıklamasında bulundu.

'GÖRÜŞMEMİZİ ÇOK ÖNEMSİYORUM'

Nükleer savaşa gitmenin bedelinin felaket olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir. Bunları zaten hiç gündeme getirmeden, diplomasi yoluyla bu işi çözmek en isabetli adım olacaktır. Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerinde, Rusya'ya katılım için referandum düzeltilmesi endişe vericidir. Bu türden gelişmeler diplomatik sürecin canlandırılmasını zor sokuyor. Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerindeki referandum olayı, ilhak kararı çıkarsa ki endişeliyim. Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar. Onun için yarınki görüşmemizi randevu verilirse çok çok önemsiyorum.' diye konuştu.

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