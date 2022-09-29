  • USD: 18,50 - 18,54
  • EURO: 17,92 - 17,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li belediyede greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı: Sürgün ettiler

Kumluca Belediyesinde grev kararı alan 37 işçiden bazılarının "çalışma barışını bozmaya yeltendikleri" gerekçesiyle işten çıkarıldıkları bildirildi. DİSK Akdeniz Bölge Başkanı Vedat Küçük "Belediye yönetimi sendikalı işçilere cephe aldı, işinden attı, sürgün etti. Anayasaya ve yasalarımıza karşı geldi, suç işledi" dedi.

CHP'li belediyede greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı: Sürgün ettiler
Ekleme: 29.09.2022 - 19:19 Güncelleme: 29.09.2022 - 19:29 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyede greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı: Sürgün ettiler
Belediyeden yapılan açıklamada, belediyede hali hazırda çalışan usta işçilere 9 bin lira net ücret ödemesi yapılırken, yetkili sendika Devrimci İşçi Sendikasının (DİSK) dayattığı sözleşmeyle toplu sözleşme masasına oturulduğu belirtildi.

Sendikanın, 16 Eylül'de yapılan oturumda toplu sözleşme maddelerini görüşmeden grev kararını uygulayacaklarını belirterek görüşme masasından ayrıldığı öne sürülen açıklamada, dayatılan sözleşmeyle her bir işçiye bürüt 25 bin 800 lira ücret ödenmesinin istendiği kaydedildi.

İdarenin pazarlık talebini reddeden sendikanın, 37 işçinin yetkisiyle grev kararı aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Belediyemizde 350 taşeron, 25 kadrolu işçi olmak üzere toplam 375 işçi Kumluca'ya hizmet için, ekmeği için mesaisine devam etmek isterken, sendika kararına 'evet' diyen birçoğu emekliliği gelmiş işçiler baskı kurarak, iftira atarak, huzursuzluk yaparak, aslı olmayan bildiri dağıtarak çalışma barışını bozmaya yeltenmişlerdir. Bunun üzerine çalışma barışını bozmaya yeltenen işçiler, hizmetin devamlılığının, çalışma barışının korunmasını amaçlayan idarece, disiplin hükümlerine aykırı hareketten dolayı işten el çektirilmişlerdir.'

CHP'li belediyede greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı: Sürgün ettiler

Sendikanın açıklaması

DİSK Akdeniz Bölge Başkanı Vedat Küçük ise Kumluca Belediye Başkanının yayımladığı açıklamayla sendikal hak ve özgürlükler ile grev ve toplu sözleşme hakkını yok sayan tutumunu açıkça deklare ettiğini belirtti.

İddiaların asılsız ve haksız olduğunu savunan Küçük, sendikal hak ve özgürlükleri engellemenin suç olduğuna dikkati çekti.

Küçük, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Kumluca Belediye Başkanı, işçinin sendikal haklarını yok sayarak, işçiyi tehdit ederek ve işten çıkararak baskı altına alıp, keyfi karar ve uygulamalarla belediyeyi yönetmektir. Belediye çalışanlarının çoğunun maaş bordolarında net 5 bin 317 lira gelirleri olmasına rağmen belediyenin ortaya koyduğu rakamlar, işçilerin aldığı genel ücret gibi yansıtılmıştır. Bir kişinin ücreti üzerinden sanki bütün işçilere aynı ücreti veriyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Siz açlık sınırı altında bir ücretle işçileri çalıştırıyorsunuz. Sosyal demokrat belediye anlayışının kıyısından bile geçmiyorsunuz. Biz yönetimle herhangi bir ücret pazarlığı yapma aşamasına gelemedik. Çünkü belediye yönetimi sendikalı işçilere cephe aldı, işinden attı, sürgün etti. Anayasaya ve yasalarımıza karşı geldi, suç işledi.'

Vedat Küçük, grev yapan işçilerden şu ana kadar 9'unun işten çıkarıldığını kaydetti.

Başkan Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonunca İznik’te düzenlenen “4. Dünya Göçebe Oyunları”nın açılış töreninde konuşuyor
HDP Milletvekili Semra Güzel için istenen ceza belli oldu!
İmamoğlu yeni projesini yerinde inceledi: Esenler meydana heykel yapılacak
Soner Çam’dan Ümit Özdağ’a ’yolsuzluk’ suçlaması: Topladığı paralar parti kayıtlarına girmiyor
CHP'li belediyede greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı: Sürgün ettiler
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı tutuklandı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü koruyacağız
Macaristan Meclis Başkanı: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz
Kuzey Irak'ın 140 kilometre derinliğindeki terör hedefleri vuruldu
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı!
Mansur Yavaş'tan İyi Parti'nin adaylık çağrısına olumlu yanıt
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Şırnak'ta açıklamalar
Kremlin: Referandum yapılan bölgeler yarın Rusya'ya katılacak
Veto gibi ‘noter’ açıklaması tartışmayı alevlendirmişti…Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ikna ziyareti!
Cumhurbaşkanı işaret etti: O bölge havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Milyonlara 'Torba' dolusu müjde! 3 milyon vatandaş icradan kurtulacak: Meclis'e geliyor
Arızalı İETT aracı için yardıma gelen hizmet aracı da arıza yaptı
HDP'li Mithat Sancar'dan Mersin'deki hain saldırıyla ilgili skandal sözler: Teröristleri suçlayamadı
NATO'dan boru hatlarına sabotaja sert çıkış: Kritik altyapılara yapılan saldırı birlik içinde kararlı bir karşılık bulacaktır
Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Gözler ikinci konut kampanyasında

Gözler ikinci konut kampanyasında

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi