  • USD: 18,50 - 18,54
  • EURO: 17,92 - 17,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çanakkale'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Ekleme: 29.09.2022 - 15:31 Güncelleme: 29.09.2022 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Biga'ya bağlı Örtülüce köyündeki Çöplük mevkisinde, saat 13.30 sıralarında orman yangını başladı.

Alevler, lodos nedeniyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 5 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Kuzey Irak'ın 140 kilometre derinliğindeki terör hedefleri vuruldu
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı!
Mansur Yavaş'tan İyi Parti'nin adaylık çağrısına olumlu yanıt
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Şırnak'ta açıklamalar
Kremlin: Referandum yapılan bölgeler yarın Rusya'ya katılacak
Veto gibi ‘noter’ açıklaması tartışmayı alevlendirmişti…Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ikna ziyareti!
Cumhurbaşkanı işaret etti: O bölge havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Milyonlara 'Torba' dolusu müjde! 3 milyon vatandaş icradan kurtulacak: Meclis'e geliyor
Arızalı İETT aracı için yardıma gelen hizmet aracı da arıza yaptı
HDP'li Mithat Sancar'dan Mersin'deki hain saldırıyla ilgili skandal sözler: Teröristleri suçlayamadı
NATO'dan boru hatlarına sabotaja sert çıkış: Kritik altyapılara yapılan saldırı birlik içinde kararlı bir karşılık bulacaktır
İBB'nin 'Antik Roma Hipodromu Projesi' uzmanları ayağa kaldırdı: 'Vahim sonuçları olur'
İBB'den sorumsuzluk! 23 gündür aranıyordu: Cesedi su kuyusunda bulundu
Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı: Haddi aşan sözler...
Nureddin Nebati: Ekonomimizdeki en büyük sorun enflasyon
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: Gerekli tedbirleri alacağız
Mersin'de şehit düşen kahraman polisin son sözleri
Bütün savaş gemileri geliyor: Yunanistan ve Fransa'dan Ege'de tehlikeli adım
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili, cezaevinde intihar etti
Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Gözler ikinci konut kampanyasında

Gözler ikinci konut kampanyasında

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi