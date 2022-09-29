Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazan yaşlı kadının mektubunu teslim aldı!

4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, Bursa'nın İznik ilçesinde bugün başladı. 4 gün sürecek olan etkinliklere Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Etkinlik alanında vatandaşlarla yakından ilgilenen Erdoğan'ın yaşlı bir kadınla yaşadığı diyalog kameraya yansıdı. Bilal Erdoğan, yaşlı kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu teslim alarak ulaştıracağının sözünü verdi.