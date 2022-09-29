Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! 'Müzakere' çağrısında bulundu

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi. Başkan Erdoğan, Ukrayna ile müzakerelere bir şans daha verilmesini istedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.MÜZAKERE ÇAĞRISI!Başkan Erdoğan "Rus gübresi ve tahılının ihracı için de çalışıyoruz" derken müzakerelere bir şans daha verilmesini istedi. Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.Başkan Erdoğan, ayrıca ilhak meselesi başta olmak üzere gerilimi düşürecek adımların atılması gerektiğini belirtti.