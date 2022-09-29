Bakan Varank duyurdu! Türkiye küresel inovasyon endeksinde tarihinin en yüksek seviyesinde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel İnovasyon Endeksi 2022 raporu açıklandı. Türkiye, tarihinin en yüksek seviyesinde. Son 2 yılda 14 basamak yükselerek; 132 ülke içinde 37'nci sıraya yerleştik. 20 yılda sıfırdan inşa ettiğimiz Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek" dedi.TÜRKİYE 4 BASAMAK YÜKSELDİSanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Birleşmiş Milletler'in (BM) İsviçre merkezli kuruluşu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından açıklanan ve 132 ülkenin yarıştığı küresel inovasyon endeksinde Türkiye, 2022'de 4 basamak yükselerek 37'nci sıraya çıktı. Endekste son 2 yılda 14 basamak yükselerek; ilk defa ilk 40 içerisine girmeyi başardı. Son 2 yılda 14 basamaklık iyileşme kaydeden Türkiye ayrıca; üst, orta gelir grubu ülkeler arasında 4'üncü sıradaki yerini korudu. Üst, orta gelir grubu ülkeler arasında Türkiye, 7 ana bileşenin 6'sında, grup ortalamalarının üzerinde performans sergiledi. Türkiye'nin en iyi performans gösterdiği bileşen ise 'yaratıcı çıktılar' oldu. Bu bileşende Türkiye, geçen yıla göre 20 basamak yükselişle 15'inci sırada yer alarak Kuzey Afrika, Batı Asya grubu ülkeleri arasında 1'inci oldu" denildi."TÜRKİYE, 6 GÖSTERGEDE İLK 10 İÇERİSİNDE YER ALMAYI BAŞARDI"Piyasaların çok yönlülüğü bileşeninde ise 12 basamak yükselişle 37'nci sırada yer alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu yıl, inovasyon çıktılarında, inovasyon girdilerinden daha iyi performans sergileyen Türkiye, 6 göstergede ilk 10 içerisinde yer almayı başardı. Türkiye 'kökene göre endüstriyel tasarımları' göstergesinde ise 132 ülke arasında 1'inci oldu. Raporda, ayrıca İstanbul ve Ankara'nın önde gelen 2 bilim ve teknoloji kümelenmesine ev sahipliği yaptığı vurgulandı. İstanbul 4 basamak yükselişle Brüksel, Barselona ve Zürih gibi önemli kümelenmeleri geride bırakarak; en iyi bilim ve teknoloji kümelenmeleri arasında 46'ncı sırada yer aldı.Küresel inovasyon endeksi, dünyada ülkelerin inovasyon performansının düzenli olarak değerlendirildiği en önemli yayınlar arasında yer alıyor. Endeks, her yıl düzenli olarak WIPO öncülüğünde hazırlanıyor. İnovasyon girdileri ve çıktıları olarak gruplandırılmış göstergelerden oluşan endekste, inovasyonun çok boyutlu yönleri değerlendiriliyor."