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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü koruyacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız.” dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü koruyacağız
Ekleme: 29.09.2022 - 17:07 Güncelleme: 29.09.2022 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü koruyacağız
Pamukkale Üniversitesi Gençlik Buluşması’na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rum kesimine silah gönderen ABD’ye ateş püskürdü.

Türkiye’nin iç ve dış politikasının artık dost ve düşman ülkelerce bilindiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Bugün tahıl anlaşması, Ukrayna ile Rusya arasında yürüttüğümüz denge politika, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolümüz bizi sevmeyenler tarafından da konuşuluyor. Takdir etmek zorunda kalıyorlar.

“Hak ve çıkarlarımızı da sonuna kadar koruyoruz”
Geçen hafta BM’de görüştüğümüz tüm muhataplarımız da Türkiye’nin rolünün devam etmesini arzu ediyorlar ve bunun önemini vurguladılar. Aynı zamanda hak ve çıkarlarımızı da sonuna kadar koruyoruz. Karşımıza dünya da dikilse Kıbrıs’ta, Ege’de, Doğu Akdeniz’de korumaya devam edeceğiz ve bu konuda da kararlıyız.” dedi.

“Ödüllendirmek için silah göndermişler”
“ABD, Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Neymiş efendim kara para aklama konusunda iş birliği yapmış. Bunu ödüllendirmek için de silah göndermişler.” diyen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkünü korumak için Türkiye’nin elinden geleni yapacağını bir kez daha hatırlattı.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Kıbrıs Türkünü korumak için daha fazla güç göndereceğiz”
“ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a ‘Silahın dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu? Para verin, severler. İhtiyaçları da var. Niye silah veriyorsunuz? Bu silahı kime karşı vereceksiniz?’ dedim. Onlar ister karar alır ister almazlar. Biz de Kıbrıs Türkünü korumak için daha fazla oraya güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız.

“Sahada ve masada güçlüyüz”
Haklarımız, çıkarlarımızı korumak için de diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Sahada ve masada güçlüyüz. Bazen masa tükeniyor, sahaya iniyoruz, sahada gerekeni yapıyoruz. Ondan buyurun diyoruz herkese ‘masaya tekrar gelin’. Oyunu bu sefer biz kuruyoruz. Gerekli çünkü. Bu güç önemli. Bu sert ve akıllı kullanmak önemli.”
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