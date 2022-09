Bakan Karaismailoğlu: Metro hattında yüzde 63 ilerleme sağladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katılmış olduğu Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Işık Görme Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin güçlü sanayisinin simgesi Kocaeli'de, ulaşım kalitesini daha da yukarılara taşımak adına çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, 14 Haziran 2021 tarihinde, başlayan Gebze-OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nın tünel kazı çalışmalarında büyük ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, "Çünkü sizlere söz verdik. Bizler verdiğimiz tüm sözleri tutmak için çalışıyor, halkımıza hizmet etmek için çabalıyoruz. Ulaştırma ve haberleşmede 20 yıldır büyük bir atılım gerçekleştirdik. 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yılda gerçekleştirdik. Dünyayı da Türkiye'ye bağladık. İlmek ilmek ördüğümüz bu sistemde demiryollarının modernleştirilmesi adına da çok çalıştık. Türkiye'de demiryolları reformunu başlatarak, âtıl kalmış demiryollarımıza büyük yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam edeceğiz. Demiryollarımız için teknolojik altyapı ve hizmet süreçleri standartlarını belirledik. Özellikle dijitalleşmiş, güvenli bir demir yolu ağı için çalışıyoruz. Yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapsama alanımızı genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılığı geliştirmek önceliğimiz oldu" diye konuştu.YAPIMI DEVAM EDEN 14 ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEM HATTIMIZ VARUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bir yandan şehirlerarası demiryolu ağını geliştirirken, diğer yandan Türkiye'deki şehir içi raylı sistem yatırımlarına da devam ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, Türkiye genelinde, 12 ayrı şehirde toplam 812 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattı işletiliyor. Bu hatların 312,2 kilometrelik bölümünün bakanlık tarafından yapıldı. Ayrıca, bakanlığımız tarafından yapımı devam eden 14 şehir içi raylı sistem hattımızda da inşaatlarımız devam ediyor. Bunların toplam uzunluğu 185 kilometredir" dedi.KARAYOLU BAĞLANTISINA ALTERNATİF OLACAKBu yatırımların en önemlileri arasında Gebze OSB Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı'nın geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, "15,4 kilometre çift hat sistemi ile inşa ettiğimiz hattımızda, 11 istasyon var. Saatte 90 kilometre tasarım hızındaki hattımız için 28 aracı da projemiz kapsamında hizmete alacağız. Metro araçlarımız yüzde 60 yerlilikle Türkiye'de üretilmektedir. Araçlarımız tam sürücüsüz olarak modern teknolojiye uygun tasarlandı. Ayrıca sözleşme kapsamında; OSB istasyonunun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde, 92 bin 984 metrekarelik depo ve bakım alanı da inşa ediyoruz. Metro hattı inşaatında; bugün itibarı ile %63 oranında ilerleme sağladık. Proje kapsamında 27 bin 354 metrelik tünelin, 26 bin 316 metrelik kısmının kazısını tamamladık. Hedefimiz; projenin Gebze OSB-Gebze Gar (Marmaray) arasını yani 11.5 kilometrelik kesimini 2023 yılının sonunda, Sahil arasındaki 4 kilometrelik kesimini 2024'de hizmete açmaktır. Bu tünelin ucunda gördüğümüz ışık; yalnızca ticaretin, kalkınmanın, seyahatin değil; aynı zamanda 2023'ün ışığıdır. Bugün ayna birleşimini yapacağımız hattımız, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki karayolu bağlantısına alternatif bir tercih olacak. Bu şekilde bölgeler arasındaki ulaşım ağımız çok daha güçlenecek."EKONOMİYE 2.7 MİLYAR EURO KAZANÇHattın tamamlanmasıyla, Gebze ile Darıca arasındaki ulaşım süresinin 1 saatten 24 dakikaya düşüreceklerini dile getiren Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Hattımız, günde 330 bin yolcu kapasitesine sahip olacak. Bu önemli metro hattımızla, 2023'ten 2047'ye kadar 25 yıllık perspektifte ciddi ekonomik tasarruflar elde edeceğiz. Hattımız ile birlikte, önümüzdeki 25 yılda; karayolu bakım ve işletme kazancımız; 356 milyon euro, kaza maliyetleri azalmasından kaynaklı kazancımız; 7,5 milyon euro, hava, toprak su temizliği ile birlikte iklim, yeşil alan ve biyolojik çeşitlilik şeklindeki dışsal fayda olarak yaklaşık 9,5 milyon euro, zaman kazancı olarak 2 milyar 361 milyon euro olmak üzere toplamda 2 milyar 734 milyon euro kazanç sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.DARICA'YI HEM GEBZE HEM DE MARMARAY'A BAĞLAYACAĞIZ"Dünyaya liderlik edecek güç ve kaynaklara sahip bu güzel ülkemizin ilelebet payidar kalması, çalışmaktan, üretmekten, yerli ve milli teknolojiler geliştirmekten geçiyor" diyen Karaismailoğlu, "Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz. Bu projemizle, ülkemize kazandırdığımız eserlerimizle sizleri çok daha kısa sürede, çok daha konforlu ve emniyetli bir şekilde sevdiklerinize bağlıyoruz. Darıcalı kardeşlerimizi de çok daha kısa sürede hem Gebze'ye ve hem de Marmaray'a hızlı trene bağlayacağız. Teknoloji ve sanayimizin nabzının attığı bu bölgelere alternatif ulaşım sistemleri kuruyoruz. Kocaeli için, İstanbul için, Marmara için ne yapsak, yeridir, yerindedir" şeklinde konuştu.ALGI OYUNLARIYLA, İFTİRALARLA HALKIMIZI YANILTMIYORUZKara, hava, deniz ve demiryollarında yapılan her bir kilometre yolu akarsuya benzeten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Zira her bir yolumuz, yapıldığı, geçtiği ve etkilediği bölgelerin üretimine, istihdamına, ticaretine, kültür ve turizmine ciddi katkılar sağlıyor. Bizler, bölge ayrımı gözetmeden, siyasal tercihlere bakmadan, nerenin yola ihtiyacı olursa, oraya yol yapmayı ilke edindik. Bizim hizmet anlayışımıza göre; 'halka hizmet, HAK'ka hizmettir'. Bizler başkaları gibi algı oyunlarıyla, iftiralarla halkımızı yanıltmıyoruz. Başlayan yatırımları toprakla kapatmıyoruz."PENDİK – SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTINI AÇIYORUZ2 Ekim'de, Kadıköy – Pendik Metro Hattı'nın devamı niteliğindeki, Pendik – Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapacaklarını dikkat çeken Karaismailoğlu, önceki yıllarda tamamlanan Kadıköy Pendik arasında çalışan metro hattını 7,4 kilometre daha uzatarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar ulaştırdıklarını söyledi. Karaismailoğlu, Pendik D 100 ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki Fevzi Çakmak, Yayalar, Şeyhli, Kurtköy mahallelerini de metro ile buluşturduklarını belirterek, Gebzelileri açılışa davet etti.KADİRŞİNAS HALKIMIZ TESTİYİ KIRAN İLE SUYU GETİRENİ AYIRT EDİYOR"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ile nice yatırım ve dev projelerin AK Parti döneminde hayata geçtiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Son 20 yılda ülkemizin her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk. Kara, hava ve demir yollarımızla ulaşımı; hızlı, güvenli, konforlu hâle getirerek trafiğin ve hareketliliğin önündeki engelleri kaldırdık. Konforlu ve emniyetli yollarımızla ulaşımın kalitesini yükselttik. Biz, Türkiye'nin önümüzdeki 30 yıllık projelerini de bugünden tasarladık. Tüm ulaştırma modlarımız için 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mızı hazırladık. Sağduyulu ve kadirşinas halkımız, testiyi kıran ile suyu getireni ayırt etmektedir, edecektir" ifadelerini kullandı.