Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: Gerekli tedbirleri alacağız

Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araç sevk etmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Yunan provokasyonlarına karşı Türkiye'den tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan adaları silahlandırırken biz de gerekli adımları atacağız' dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın provokasyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan adaları silahlandırırken biz de gerekli adımları atacağız' dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında, Yunanistan ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan, ABD, her şeyden önce NATO'da beraber olduğumuz üyeler arasında adil davranmıyor. Yunanistan NATO'da beraber olduğunuz bir ülke, ama Türkiye'de beraber olduğunuz bir ülke. Biz NATO'da ilk 5 içerisindeyiz. Hem yaptığımız ödemelerle, kara kuvvetiyle NATO'da önemli bir ülkeyiz.ABD'nin Sisam'a, Midilli'ye bu kadar araç göndermesi kabul edilebilir değil. Bütün bunlar İHA'larla tespit edildi. Tespit etmekle kalmadık, Amerikan zırhlıları bizi tehdit etmek için kullanılıyor. ABD'ye diyoruz, Türkiye gibi bir müttefik bulamazsın. Gerek ABD'ye gerek Yunanistan'a uyarımızı yaptık.1ABD'ye 17 Eylül'de son mektubumuzu gönderdik. Yunanistan bu meseleyi yok sayıyor, görüşmekten kaçıyor. Biz burada uluslararası yargı yolunu kapadıklarını görüyoruz. Uluslararası yargıdan yanaysan, neden görüşmekten kaçıyorsun? Lozan'a göre buralar özel bir statüye tabi.Yunanistan'da toplam 9 ABD üssü mevcut. Bizim ABD'den beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmemesi...ABD Lozan'ı ve Paris anlaşmalarına rağmen bu adımları atmıyor. Bu adımlar Ada'da bir de silahlanma yarışına neden olabilir. Biz de tabii ki Kuzey Kıbrıs'ta ne gerekiyorsa adımları attık, atmaya devam edeceğiz.Bizim orada 40 bine yakın askerimiz var. Bunun dışında silah, mühimmat, araç gereç bu konularda adımlarımızı atıyoruz. Bu son adımın da cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için ne gerekiyorsa yapılacak.ABD ambargoyu kaldırsa da kaldırmasa da 'Türkiye sen ne yaparsan yap' diyor. Lozan'a baktığımız zaman bir defa buralar silahtan ari olan adalardır. Bu adalara ABD maalesef ne Lozan'ı ne Paris'i dinliyor. Bunları dinlemeden bu adımları attı, atıyor.