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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Nikol Paşinyan'ın iddialarına yalanlama

Paşinyan’ın Azerbaycan’ın saldırısı ile 3 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğine yönelik açıklamaları, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Ekleme: 29.09.2022 - 17:21 Güncelleme: 29.09.2022 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Nikol Paşinyan'ın iddialarına yalanlama
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün sosyal medya üzerinden Azerbaycan’ın saldırısı sonucu 3 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini ve Azerbaycan’ın Ermenistan topraklarına saldırdığını yazdı.

Paşinyan’ın iddialarına yönelik Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, suçlamalar ‘asılsız ve sahte’ olarak nitelendirildi.

Bakanlık cevap niteliğindeki açıklamada suçlamaları ‘sahte ve asılsız’ olarak nitelendirdi.

“Sahte suçlamaları bölgedeki durumu gerginleştirmeyi amaçladığını göstermektedir”

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

“Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın, 28 Eylül 2022'de Azerbaycan tarafının ateşkes rejimini ihlal ettiği şeklindeki asılsız iddiası, aynı zamanda bu ülkenin Başbakanının sosyal medya hesabı üzerinden Azerbaycan'a yönelik sahte suçlamaları açıkça Ermenistan’ın bölgedeki durumu gerginleştirmeyi amaçladığını göstermektedir.


“Provokasyona karşın Azerbaycan ordusu eş değer önlemler almıştır”

28 Eylül günü saat 18.00 sularında Ermeni silahlı kuvvetleri birliklerinin Azerbaycan ordusunun Kelbecer ili istikametindeki birliklerine ateş açması sonucu, bir Azerbaycan askeri ağır yaralanmıştır. Böylece Ermeni tarafının ateşkesi ihlal ederek yaptığı provokasyona karşın Azerbaycan ordusu eş değer önlemler almıştır.

Ermeni tarafının artık ‘gelenek’ haline gelmiş provokasyonlarının, üst düzey görüşme arifesinde kasıtlı olarak gerçekleştiğine şüphe yoktur. Ermenistan yönetimi, bölgedeki durumu gerginleştirmemeli, müzakere sürecine şartlar koşmamalı, uluslararası toplumu suçlama deneyimine son vermeli ve müzakere masasına oturmalıdır.”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün sosyal medyadan iki ayrı açıklama yaparak Azerbaycan tarafının saldırdığını ve 3 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini belirtmiş, Azerbaycan’ı Ermenistan topraklarını işgal etmekle suçlamıştı.
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