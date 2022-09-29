Arızalı İETT aracı için yardıma gelen hizmet aracı da arıza yaptı

CHP'li İstanbul'da hergün başka bir ulaşım skandalı yaşanıyor.Altunizade semtinde arıza yapan bir İETT otobüsü yolda kaldı. Bozulan otobüs için belediyenin gönderdiği tamir aracı da arız yapınca her iki araç da yolda kaldı.Trajikomik olayı kayda alan vatandaş, 'Belediye otobüsü yolda kaldı. Onu kurtarmaya belediyenin tamir aracı geldi. Ama maalesef o da yolda kaldı. Onu kurtarmaya da belediyeden başka bir araç geldi. Buyurun, gördüğünüz gibi. Otobüsleri, arabaları yürütemeyenler ülke yönetmeye talip.' sözleriyle o anları anlattı.Öte yandan; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT bakım onarım ihalesini yeniden CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verdi. Böylelikle İmamoğlu, şirkete 4 ay için 76 milyon 180 bin 500 lira ödeyecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, geçtiğimiz yıl da CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini vermişti.Şirket İBB'den 14 ihaleyle 2 milyar lira değerinde bir kazanç elde etmiş ancak otobüslere gereken bakım tamirat işlemleri yapılmadığı ve bir yıl içinde İETT otobüsleri 158.657 kere arızalanmıştı.