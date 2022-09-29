Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı!

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak tam 71 yıl sonra çift hanelere ulaştı. Ağustos ayında ise fiyatlarda yıllık artış yüzde 7,9 olmuştu.Almanya'da Eylül ayında enflasyon yıllık baz yüzde 10 artarken, bir önceki aya göre artış yüzde 1,9 oldu. Ekonomistler ise yıllık bazda yüzde 9,9 artış bekliyordu.Eylül ayında AB uyumlu tüketici fiyat endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Ağustos ayında yüzde 8,8 olan AB uyumlu TÜFE artışının Eylül ayında yüzde 10,2 olacağı tahmin ediliyordu.Almanya'da gıda fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 arttı. Enerji fiyatlarında yıllık artış yüzde 43,9 oldu.GEÇTİĞİMİZ AY 49 YILIN REKORU GELMİŞTİAğustos ayında enflasyon 1973 yılından beri en yüksek seviyesine çıkmış ve yüzde 7,9 olarak açıklanmıştı. Ülke genelinde geçerli olan 9 euroluk tren bileti uygulaması ve akaryakıt vergisine yapılan vergi indiriminin sona ermesi nedeniyle uzmanlar enflasyonun iki haneli rakamlara ulaşacağını tahmin ediyordu.Genel olarak enflasyonun yıllarca yüzde 0 ile 3 arasında değiştiği ülkede enflasyon önce "bir daha görülmez" denilen yüzde 5 seviyesine ulaştı ve son 30 yılın rekoru kırıldı. Ardından ise her ay yükselen enflasyon son olarak ağustos ayında 49 yılın zirvesine çıktı ve yüzde 7,9 olarak açıklandı.UZMANLAR AÇIKLADI: ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ HIZ KESMEYECEKUzmanlar, ülkede enflasyonun yükselmeye devam edeceğini ve uzun süre iki haneli rakamlarda kalacağından endişe ediyor.