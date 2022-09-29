AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Herkesi tatmin edecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Ekonomi üzerindeki değerlendirmeleri sorulan Kurtulmuş, Kovid-19 pandemisiyle başlayan sürecin, dünya ekonomi tarihinin en önemli süreçlerinden olduğunu, insanoğlunun geçen yüz yıllarda yaşadığı en büyük ekonomik krizlerden birisiyle karşı karşıya kalındığını vurguladı.Türkiye'nin de pandeminin başından itibaren çok hassas, çok dengeli bir süreci yürüttüğünü dile getiren Kurtulmuş, üretim kabiliyetini artıran, fabrikalarını çalışır vaziyette tutan ülkelerin bu süreçlerden başarılı bir şekilde çıkacağını belirtti.Kurtulmuş, 'Gelinen noktada Türkiye, güçlü bir şekilde üreten, ihracatını sürdüren ülke olmaya devam ediyor. Öyle görünüyor ki 2022'de yüzde 7,5 seviyesinde bir büyüme ortalamasına ulaşacak.' diye konuştu.Vatandaşın alım gücünün artırılabilmesi için de çalıştıklarını söyleyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam katıldığı televizyon programında, bir kez daha yıl sonunu işaret ederek, bütün vatandaşların alım gücünü artıracak ilave tedbirlerin ortaya konulacağını ifade ettiğini aktardı.Kurtulmuş, istihdamın, pandemi öncesindeki dönemi aştığına da işaret ederek, 'Bu önemli bir gelişmedir. Sonuçta bu süreci dengeli götürmemiz lazım. Maliye politikasının bize verdiği bütün imkanları kullanarak vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için de devletin, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi lazım.' dedi.'Alım gücüyle ilgili sıkıntının bir tahribat yarattığını düşünüyor musunuz? Yıl sonuna doğru dolar mı düşecek, alım gücü mü artacak, ne olacak? Bu konuda beklentiniz nedir?' sorusuna karşılık Kurtulmuş, doların değer kazanmasının Türkiye ekonomisi bakımından tamamıyla dışsal bir faktör olduğunu, dünya ekonomisinin en temel sorunlarından birisinin dolarizasyon olduğunu söyledi.Kurtulmuş, 'Türkiye'de de olağanüstü yüksek bir dolarizasyon vardır. Bu dolarizasyonu önleyecek, azaltacak, dolara olan ihtiyacı, bağımlılığı azaltacak politikalar izlenmesi şart. Buna gayret ediyoruz.' dedi.Asgari ücret konusundaki soru üzerine Numan Kurtulmuş, 'Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim.' diye konuştu.'Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?' sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, 'Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur.' dedi.AK Parti'nin, 2023 seçimlerine yönelik çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, 'AK Parti bakımından 'seçim startı', seçimin ertesi günü başlar. Bu anlamda hem teşkilatlarımız hem genel merkezimiz hem ilgili birimler itibarıyla fevkalade hazırlıklı olarak bu süreci devam ettiriyoruz. Strateji heyetimiz, Ekim 2021'den beri düzenli olarak toplanmakta, çalışmakta.' diye konuştu.'Güçlü, büyük Türkiye' hedefiyle bir çalışma ortaya koyduklarını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:'Dünyanın bütün güçlerinin mücadele ettiği alan burası. Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Doğu Akdeniz, Ortadoğu, Kuzey Afrika... Bütün bu bölgenin ortasında kilit taşı gibi duran ülke, Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin bu süreçte güçlü, büyük bir ülke olarak ayakta durmaktan başka bir şansı yoktur. Türkiye, çok büyük imkanlar vaat ediyor. Önümüzdeki yüzyıl, bir 'Türkiye yüzyılı' olarak inşallah tarihe geçecektir. Bunun ipuçlarını seçim kampanyalarında da vatandaşımızla birlikte paylaşacağız. Vatandaşımız günlük hayatın pratik sorunlarının çözülmesini istediği gibi gerçekten büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu da önemli ölçüde benimsiyor.'Siyaseti belirleyenin vatandaşın talep ve istekleri olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:'Gittiğimiz şehirlerde vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla hiç ayırt etmeksizin oturup toplanıyoruz. Onların ihtiyaçlarını, taleplerini, şikayetlerini dinliyoruz. Gördüğümüz manzara şudur. Özellikle karşı taraftaki muhalefet bloku, ortak aday etrafında demiyorum, ortak bir fikir etrafında toparlanamamış olması nedeniyle defalarca bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, konuşuyorlar, dağılıyorlar. Vatandaş oradan bir şey çıkmayacağını anlamaya başladı.'Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan konunun açıklanacak programlar olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:'Tayyip Erdoğan'a karşı olmak bir şeydir, AK Parti karşıtı olmak bir şeydir ama her şey değildir. 'Karşıyım...' Peki sen neye taraftarsın? Terörle mücadelede karşı taraftaki partilerin hepsi aynı noktada mıdır? Eğer iktidara gelirlerse, söz gelimi, ekonomi politikalarında uygulayacakları program nedir? Vatandaş bunları bilmiyor. Mavi Vatan'la ilgili 6 artı 1'lik masadaki genel konsensüs nedir? Diyelim ki verdik size ülkenin yönetimini, nasıl yöneteceksiniz? Bunu söyleyecekleri 10 cümleleri yoktur. Vatandaş da bunları görüyor. Zaten aday belirlemekteki zorluk da buradan çıkıyor.'