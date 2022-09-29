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Adana’da yol verme kavgasında otomatik tüfekle ateş açtılar

Yol verme nedeniyle çıkan kavgada otomatik tüfek çıkaran şahıslar etrafa ateş açtı. Yaşanan anlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ekleme: 29.09.2022 - 12:22 Güncelleme: 29.09.2022 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Adana’da yol verme kavgasında otomatik tüfekle ateş açtılarAdana'nın Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, bir otomobil ile cip sürücüsü arasında yol verme tartışması kısa sürede büyüdü.

Sürücüler arasında başlayan küfürleşme üzerine otomobilden inen 3 kişi, bagajdan çıkardıkları otomatik tüfekle etrafa ateş açtı.

Ateş açılınca cip sürücüsü kaçtı
Cip sürücüsü, otomatik tüfeğin çıkması üzerine olay yerinden kaçtı. İHA'nın haberine göre; 3 şahıstan biri pompalı tüfekle cip sürücüsünün arkasından ateş açtı.

Cipin peşinden gittiler
Daha sonra da tüfeği tekrar bagaja koyup cipin peşinden gitti. Yaşanan anlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

1 saat sonra 3 şüpheli yakalandı
Sosyal medyaya görüntünün düşmesinin ardından, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Bölgede kamera kayıtlarını izleyen Gasp Büroya bağlı polisler, şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi ara sokaklarında araç içerisinde saklanan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olayda kullanılan ruhsatsız tüfek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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