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ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 daraldı

ABD ekonomisinin büyümesinden kötü haber geldi. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 0,6 daralma gösterdi.

Ekleme: 29.09.2022 - 17:30 Güncelleme: 29.09.2022 - 17:31 / Editör: Ozge Selin
ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 daraldı
Küresel piyasalar ABD büyüme verisini bekliyordu. Birinci çeyrekte yüzde 1,9 daralan ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 0,6 küçüldü.

ABD Ticaret Bakanlığının nihai gayrisafi milli hasılası (GSYH) verisi beklentilerin paralelinde gerçekleşti.

ABD teknik resesyona girdi

Ekonomideki üst üste daralma resesyona girilmesi anlamı taşırken, bu aşamada ülke yöneticilerinin yorumları merakla bekleniyor.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları, federal kamu harcamaları ve eyalet ile yerel kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu. Aynı dönemde, ihracat ve kişisel tüketim harcamaları arttı.
İkinci çeyreğe ait nihai verilerde, tüketici harcamaları yukarı yönlü revize edilirken, ihracat verisinde aşağı yönlü revizyona gidildi.

Kişisel tüketim harcamaları yüzde 7,1'den yüzde 7,3'e çıkarıldı

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 7,1'den yüzde 7,3'e çıkarıldı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 4,4'den yüzde 4,7'ye revize edildi.

ABD ekonomisi

Wall Street, artan resesyon endişeleriyle düşüşle açılmaya gidiyor
Reuters'in haberine göre, ABD borsasının ana endeksleri, agresif faiz artırımlarının küresel ekonomik resesyona yol açabileceği ve İngiltere'deki mali sıkıntıların yayılma riskine dair kaygıların yatırımcıların risk iştahını azaltmasıyla ekside açılmaya hazırlanıyor.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri düştü

Amazon.com Inc, Apple Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc ve Tesla Inc gibi büyük piyasa değerine sahip teknoloji şirketlerinin hisseleri borsa açılışı öncesinde yüzde 1,6 ila yüzde 2,7 düştü.

TSİ 1556 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 1,08 düşerken, S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 1,33 düştü. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları yüzde 1,67 geriledi.
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