ABD'den Yunanistan itirafı: ABD'li sözcü S-400 sorusu karşısında ne diyeceğini şaşırdı

Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 çıkışı yapmayın' çıkışı ile başlayan gerilim, S-300'ler ile Türk jetlerinin taciz edilmesi ile tırmanmış, gayriaskeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araç sevk edilmesi ile gerilim daha da artmıştı. Sın kriz ile birlikte Türkiye ABD ve Yunanistan'a nota verdi. Bu gelişme sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.Dedeağaç'ı cephaneliğe çevirdiği bilinen ABD'de Türkiye'ye F-16 satışı için de şartlar sunulması konusunda lobicilik faaliyetleri yürütüldüğü bilinirken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı ABD ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu?" sorusu karşısında ter döktü.ABD MENFAATLERİABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Ege adalarına çıkardığı ABD menşeli zırhlı araçlarının kullanım koşullarında ABD menfaatlerinin esas alındığını söyledi.ÇİFTA STANDARDI İTİRAF ETTİTürkiye'nin ABD menşeli silahların Yunanistan tarafından Gayri Askeri Statüye (GAS) sahip adalara çıkarmasına ilişkin ABD'ye yönelttiği protesto üzerine AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Price, Yunanistan ile Türkiye'ye Amerikan silahlarının kullanımı koşulları konusunda çifte standart uyguladıklarını kabul etti.DİPLOMASİ VURGUSUNU YİNELEDİİki ülkenin aralarındaki anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısında bulunan Price, ülkelerin birbirinin sınırlarına saygı göstermesi gerektiğine işaret ederek bölgede gerilimi artıracak demeç ve eylemlerden uzak durulması çağrısını yineledi.ABD'Lİ SÖZCÜYÜ TERLETEN SORUSözcünün ülkelerin kendi silahlarını nasıl konuşlandıracakları konusunda yorum yapmayacağını ifade etmesi üzerine AA muhabiri, "Her silah tedarikinde kullanım koşulları olduğunu biliyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı ABD ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu?" sorusunu yöneltti.Sözcü, "Dünya çapında müttefik ve ortaklarımıza sağladığımız güvenlik yardımlarını, silah sistemleri tedarikini her zaman yakından izliyoruz." yanıtını verdi.ABD'nin ortaklara başta terörle mücadele olmak üzere ortak sınamalar ve ortak tehditlere karşı silah tedariki yaptığını belirten Price, sağlanan silahlara yönelik sürekli bir değerlendirme süreci olduğunu iddia etti.S-400 SORUSU PANİKLETTİBunun üzerine AP muhabiri, "Silahlarını nereye konuşlandıracağı ülkelere kalmış bir şey ise Türklere neden S-400'leri konuşlandırmayın diyorsunuz?" sorusunu sordu.YUNAN İHLALİ TEKRAR SORULDUSözcü "Bunun sonuçlarının olacağını da açıkça ilettik." yanıtını verince, AP muhabiri, "O zaman bunun akabinde gelecek mantıklı soru şu, ABD silahları (Yunanistan tarafından) ihlalde kullanılıyor. Bunun sonuçları olacak mı?" ifadesini kullandı.Soruya yanıt veremeyen Price, her ülkenin kendi tercihini yapabileceğini ama "bazı uç örneklerin" sonuçları olacağını ifade etmekle yetindi.AA muhabirinin "Kullanım koşulları bir ortağa uygulanıp diğerine uygulanmıyorsa, burada standart nedir? Bu koşulların standart mı çifte standart mı olduğunu nasıl takip edeceğiz?" sorusuna da Price, "Uyguladığımız standart Amerikan ulusal menfaatlerine uygun olan neyse odur." yanıtını verdi.Daha önce, Türkiye'ye F-16 satışı meselesinde ABD'de, Demokrat Parti'den senatör ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Chris van Hollen, Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışı veya moderinzayon programı için Yunanistan ve terör örgütü YPG/PKK şartları koşulmasını istemişti.Geçtiğimiz gün, AA muhabirinin, "Türkiye iki anlaşma kapsamında gayriaskeri statüye sahip iki adaya ABD menşeli zırhlı araçlar çıkardığı için Yunanistan ve ABD'ye protesto notası verdi. Sizin bölgede bir tatbikat veya eğitiminiz var mı? Türkiye'nin protestosuna yanıtınız nedir?" sorusuna Tuğgeneral Ryder, "Orada herhangi bir tatbikattan haberdar değilim." yanıtını verdiABD'li general, "Genel olarak konuşacak olursak, Türkiye ve Yunanistan iki önemli NATO ortağıdır ve onları potansiyel gerilimleri düşürmek için yapıcı bir diyaloga girmeye devam etmeye teşvik ediyoruz." diye konuştu.Muhabirin, "Ankara'da bölgedeki tansiyonu körüklediği ve gerilime katkı sağladığı konusunda ABD'ye yönelik eleştirileri var. Bu eleştirilere katılıyor musunuz veya yanıtınız nedir?" sorusuna ise Ryder, "İkili ilişkilerimiz bakımından Türkiye inanılmaz derecede önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye dahil NATO ortaklarımızla yakın çalışmaya devam edeceğiz. Ve elbette ki bunu, resmi bir ABD yanıtı için Dışişleri Bakanlığına sormanızı teşvik ediyorum." karşılığını verdi.