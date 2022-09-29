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ABD Başkanı Biden'dan bir gaf daha: Öldüğünü unuttuğu kongre üyesine seslendi

ABD Başkanı Joe Biden, hayatını kaybeden Kongre Üyesi Jackie Walorski'nin öldüğünü unutarak adıyla seslendi. Missouri Cumhuriyetçi Temsilcisi Vicky Hartzler, hataya atıfta bulunarak "Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf" dedi.

Ekleme: 29.09.2022 - 10:06 Güncelleme: 29.09.2022 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
ABD Başkanı Biden'dan bir gaf daha: Öldüğünü unuttuğu kongre üyesine seslendiABD Başkanı Joe Biden, ağustos ayında bir araba kazasında ölen Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'nin öldüğünü unuttu, kongredeki konuşmasında Walorski'ye seslenerek nerede olduğunu bulmaya çalıştı.

'Jackie, burada mısın? Jackie nerede?..”

ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da açlığın sona erdirilmesi konulu bir konferans sırasında Cumhuriyetçi Indiana Temsilcisi Jackie Walorski'ye bu şekilde seslenerek onu bulmaya çalıştı. Ancak Walorski'nin geçen ay araba kazasında öldüğünü unutmuştu.

''Biden ve eşi ölümünden sonra kazanın kendilerini çok üzdüğünü söylemişti.

Walorski, konferansı finanse etmek için tasarının dört kongre eş sponsorundan biriydi. Ağustos başında iki çalışanla birlikte hayatını kaybetti.

Missouri Cumhuriyetçi Temsilcisi Vicky Hartzler, hataya atıfta bulunarak 'Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf' dedi.

Biden açıklamalar sırasında yaptığı hayatı düzeltmedi, ancak olay Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Bazı insanlar o anı 79 yaşındaki Biden'in başkan olmak için zihinsel kapasiteden yoksun olduğunun kanıtı olarak değerlendirdi.

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